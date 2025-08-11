Deeper, annullate le riprese: stop al kolossal di Tom Cruise

Per Tom Cruise, i no ad Hollywood non sono cosa particolarmente comune. Eppure, talvolta accade.

Il no a Tom Cruise

Dopo che Paramount ha finanziato Mission: Impossible - Dead Reckoning, con un budget finale di 400 milioni di dollari, ottenendo solo incassi tiepidi al botteghino, la Warner Bros ha messo un muro.

Il film in questione è Deeper, action thriller subacqueo diretto da Doug Liman e interpretato da Ana de Armas, le cui riprese erano previste per agosto. Il budget stanziato era di 200 milioni di dollari, ma Cruise puntava a 275.

Inizialmente la Warner Bros. non aveva dato alcun segno di ripensamento, soprattutto perché aveva già investito denaro nelle fasi iniziali dello sviluppo, inclusa la pre-visualizzazione. Improvvisamente la situazione è cambiata, con un tetto massimo fissato dallo studio a 230 milioni di dollari, e con alcune fonti che so che non ha intenzuione di andare oltre.

Il cambiamento ha costretto Cruise e il suo team a cercare di ricollocare il film in tempo per le riprese, ma la situazione sarebbe a un punto morto.