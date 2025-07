Tom Cruise e Ana de Armas mano nella mano, nuova coppia?

TMZ ha pubblicato in esclusiva alcune foto che sembrerebbero confermare la storia d’amore dei due attori. Al momento Ana de Armas e Tom Cruise non hanno rilasciato dichiarazioni in merito

TMZ ha ora pubblicato in esclusiva alcuni scatti che sembrerebbero confermare la storia d’amore. I due attori sono stati sorpresi mano nella mano durante una passeggiata, a questo punto non resta altro da fare che attendere per poter conoscere tutti gli sviluppi.

Ane de Armas ha conquistato l’attenzione del pubblico con il film Blade Runner 2049 distribuito nel 2017. Negli anni successivi l’attrice ha recitato in numerose pellicole, tra le quali Cena con delitto - Knives Out, No Time to Die, Acque profonde e The Gray Man. Tra i riconoscimenti più importanti, ricordiamo una nomination nella categoria Miglior attrice protagonista per il ruolo di Marilyn Monroe nel film Blonde alla 95esima edizione degli Academy Awards. In merito alla sua vita sentimentale, Ana de Armas è stata sposata con Marc Clotet.