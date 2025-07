Tom Cruise al concerto degli Oasis anni dopo gli insulti della band

Ifratelli Gallagher - in una scena del documentario Lord Don't Slow Me Down del 2007 - non riservarono parole carine all'attore. "È un piccolo s*****o, non ha recitato in un solo buon film in tutta la sua carriera", diceva Noel. Mentre Liam aggiungeva: "Odio Tom Cruise. B******o. Lui e Michael Owen"

Tom Cruise è tra le tante celebrity che, nei giorni scorsi, hanno assistito ai concerti degli Oasis al Wembley Stadium di Londra. E la sua presenza, considerati i precedenti, ha fatto parlare di sé.

Tom Cruise e gli Oasis, cos'è successo in passato

Come ricordato da NME, Liam e Noel Gallagher - in una scena del documentario Lord Don't Slow Me Down, diretto da Baillie Walsh nel 2007 - non hanno riservato parole carine a Tom Cruise. Il docufilm si concentrava sul tour mondiale Don't Believe the Truth, andato in scena tra maggio 2005 e marzo 2006.

"È un piccolo s*****o, non ha recitato in un solo buon film in tutta la sua carriera", dice Noel davanti alla telecamera parlando di Cruise. Mentre Liam aggiunge: "Odio Tom Cruise. B******o. Lui e Michael Owen".

Secondo la stampa d'oltreoceano, Cruise avrebbe affrontato Liam Gallagher anni dopo, quando si ritrovò nel suo stesso hotel a Berlino. Nel 2009, l'attore si trovava nella città tedesca per la presentazione di Operazione Valchiria, mentre Liam si stava preparando per un concerto degli Oasis. Le notizie dell'epoca riportano che Cruise passò accanto a Liam in hotel, voltandosi per parlare delle critiche della band nei suoi confronti. L'attore avrebbe ricordato a Liam di aver affermato nel documentario che Cocktail era un bel film. Prima di separarsi, i due si sarebbero stretti la mano.

Non c'è chiaramente alcun astio tra Cruise e gli Oasis, vista la presenza dell'attore a Wembley.