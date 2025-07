Oasis, Liam e Noel hanno pubblicato la registrazione di Slide Away

A una settimana dall’inizio di “Live ’25”, il tour della reunion degli Oasis, la band pubblica il primo brano ufficiale registrato dal vivo: è una potente versione di Slide Away, suonata a Cardiff lo scorso 4 luglio. Streaming alle stelle, fan in delirio e la chimica ritrovata tra Liam e Noel Gallagher

C’erano dubbi, tensioni e infinite speculazioni. Ma ora non si parla più di voci: gli Oasis sono tornati davvero. Dopo l’esordio trionfale a Cardiff il 4 luglio, che ha segnato l’inizio del tour “Live ’25”, la band ha pubblicato oggi il primo estratto ufficiale da quella storica serata: si tratta di “Slide Away (Live from Cardiff, 4 July ’25)”, disponibile su tutte le piattaforme digitali. Se c’era bisogno di una prova tangibile della chimica ritrovata tra Liam e Noel Gallagher, questa versione live la offre in modo inequivocabile.

“Slide Away”: il simbolo di una ritrovata intesa Scelta tutt’altro che casuale, Slide Away è un brano del primo album degli Oasis, Definitely Maybe, del 1994. Una canzone intensa, emotiva, che da sempre rappresenta una delle vetta della scrittura di Noel Gallagher e dell’interpretazione vocale di Liam. Nella nuova registrazione dal vivo, i due sembrano ritrovarsi proprio attraverso questa canzone. Liam canta con una potenza vocale che sa di rivalsa, mentre Noel lo accompagna con una chitarra elettrica tagliente e la seconda voce in piena sintonia. Non è solo un ritorno sul palco: è una dichiarazione di intenti, un richiamo al passato per riaffermare il presente.

Cardiff, 4 luglio: l’inizio di una nuova era Il concerto inaugurale del tour a Cardiff è stato accolto come un evento epocale. In scaletta, accanto a Slide Away, sono riapparsi classici come Cast No Shadow, Whatever, Don’t Look Back in Anger e ovviamente Wonderwall. Ma più che la nostalgia, a colpire è stata l’energia nuova con cui la band ha affrontato i suoi pezzi più celebri. È una tregua? Una rinascita? Per i fan, poco importa: la magia è tornata.