Oasis, l'11 luglio iniziano i 5 concerti a Manchester: scaletta e info

Benché non sia stata ancora resa pubblica la setlist ufficiale delle serate di Manchester, la setlist del concerto degli Oasis durante il Live Tour '25 - in base ai primi concerti della tournée - sembra essere la seguente:



• Hello

• Acquiesce

• Morning Glory

• Some Might Say

• Bring It on Down

• Cigarettes & Alcohol

• Fade Away

• Supersonic

• Roll with It

• Talk Tonight

• Half the World Away

• Little by Little

• D’You Know What I Mean

• Stand by Me

• Cast No Shadow

• Slide Away

• Whatever

• Live Forever

• Rock’n’ Roll Star

• The Masterplan

• Don’t Look Back in Anger

• Wonderwall

• Champagne Supernova