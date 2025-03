Tom Cruise e Ana de Armas fotografati a Londra: una nuova coppia?

Gli appassionati di gossip e celebrità si stanno affannando da diverse settimane nel tentativo di capire qualcosa in più sulla natura dell'avvicinamento tra Tom Cruise e Ana De Armas, avvistati più volte insieme a Londra.

Dopo una prima uscita in un occasione particolare - i due sono stati visti in pubblico a San Valentino - le nuove fotografie, che li ritraggono insieme ma non in atteggiamento complice - sono la prova di una frequentazione che per il momento prosegue.

Cosa bolle in pentola? Si tratta di una nuova coppia oppure i due attori si sono avvicinati per ragioni professionali?