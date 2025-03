Chi è Valerio Pastore, il compagno di Alessandra Amoroso

Classe 1994, originario di Eboli, non è mai apparso al fianco della cantante. Tuttavia, già nel maggio del 2023 i due erano stati sorpresi insieme dai fotografi, in un supermercato romano

Nella giornata di lunedì 17 marzo, Alessandra Amoroso ha annunciato d'essere incinta del suo primo bambino. O meglio, della sua prima bambina. Penny (che molto probabilmente sta per Penelope) nascerà il prossimo settembre. Il papà è Valerio Pastore, di otto anni più giovane.

Chi è Valerio Pastore

Valerio Pastore, nato a Eboli, vive a Olevano sul Tusciano, in provincia di Salerno. Riservato e lontano dai riflettori (il suo profilo Instagram è privato), di lavoro fa il tecnico del suono. L'unico riferimento ad Alessandra Amoroso è un video del 2021, in cui la ringraziava per aver ricordato il lavoro di artisti e tecnici del suono durante la pandemia, nel corso di un monologo con Matilde Gioli.

A sorprenderlo per la prima volta insieme all'artista salentina è stato il settimanale Chi, in un supermercato romano. Mai, tuttavia, sono apparsi insieme in occasioni pubbliche né sui social, fino all'annuncio della gravidanza.