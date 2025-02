Fatti vedere, il film con Matilde Gioli e Francesco Centorame in sala

La premessa narrativa di Fatti vedere ricorda in parte l’iconica trama del film cult Mrs. Doubtfire. Tuttavia il regista Tiziano Russo ha voluto dare al suo lungometraggio una personalità unica. Il tono è quello di una commedia romantica, ma con diverse sfumature, come il regista ha spiegato in occasione di una recente intervista rilasciata al sito web specializzato in cinema MoviePlayer.

“Ha tutte le varie sottotracce, che sono da una parte quelle del giallo, ma sempre molto decadente, ironico, dall'altra quella investigativa, poi c'è la parte cinica", spiega il cineasta a MoviePlayer. "In qualche modo sfiora quello che è il fumetto. E ho anche cercato di raccontare una Roma attuale, disordinata, cinica, movimentata, ma anche silenziosa e deserta di notte. È una commedia che prende un po' da tutto, cercando però di essere originale e cercare di fare qualcosa di diverso, di portare in scena qualcosa di diverso”, aggiunge Russo.

Oltre alla componente sentimentale, infatti, il film presenta elementi di mistero, con una vena quasi investigativa, ma sempre con un tocco ironico e leggermente decadente.