Alessandra Amoroso a Milano: “Viviamoci il nostro qui ed ora"

Sedici anni di carriera e un amore puro per il pubblico, Alessandra Amoroso ha regalato uno show emozionante: “Grazie Milano, quanto mi eri mancata, grazie per questo affetto”. Ospite a sorpresa BigMama

alessandra amoroso: “Nella musica ho trovato me stessa"

Lunedì 9 dicembre Alessandra Amoroso si è esibita a Milano per la prima delle due date meneghine della tournée in programma in numerose regioni italiane. L’artista ha proposto uno show dalle mille sfaccettature ripercorrendo sedici anni di carriera, successi e traguardi incredibili.

Un cuore anatomico proiettato sul sipario ha introdotto la voce della cantante sulle note dei brani La stessa, Tutto accade e Camera 209. Alessandra Amoroso, visibilmente emozionata, ha poi salutato il pubblico: “Grazie Milano, quanto mi eri mancata, grazie per questo affetto, per questa pazienza durata un paio d’anni e per le emozioni che ultimamente sto vivendo”. Dopo Forza e coraggio, Tutte le volte e Notti blu, l’artista ha mandato un messaggio a supporto della battaglia contro la violenza sulle donne: “È arrivato il momento di cambiare prospettiva, invece di dare un mezzo alle donne per difendersi, dobbiamo provare a dare un mezzo agli uomini per non essere violenti, ma sensibili, rispettosi e amorevoli“.

In seguito, spazio a Fidati ancora di me, Avrò cura di tutto, Buongiorno e Una strada per l’allegria. Durante il primo cambio d’abito, la voce dell’artista ha ricordato: “Nella musica ho trovato me stessa e noi intanto viviamoci il nostro qui ed ora”. Ed ecco i tormentoni Stupendo fino a qui, Segreto, Dalla tua parte e Amore puro in uno show che ha spaziato tra brani cantati a squarciagola e arrangiamenti su cui scatenarsi con le braccia alzate al cielo. Al centro un medley con Difendimi per sempre, La mia storia con te e Non ho che te. Fino a qui in chiusura della seconda parte dello show.