Tom Cruise affitta il piano di un ristorante per la nuova fiamma russa

Il divo di Hollywood avrebbe fatto il gesto plateale per stupire il suo nuovo interesse sentimentale, di venticinque anni più giovane di lui. Cosa sappiamo della presunta relazione tra lo statunitense e la ex modella nata in Russia

Tom Cruise è oggetto di un nuova ondata di interesse da parte degli appassionati di gossip che da giorni stanno monitorando i movimenti della star di Mission: Impossible per capire quanto faccia sul serio con Elsina Khayrova, ex modella russa più giovane di lui di venticinque anni, indicata come sua nuova fiamma.

Dopo aver incuriosito i presenti a un party esclusivo nella City, dove Cruise non aveva staccato lo sguardo dalla donna, spunta fuori la notizia di una cena molto intima in un ristorante italiano, riservato solo per la coppia. L'attore avrebbe affittato un intero piano del Novikov per cenare da solo con lei.

La cena intima a Mayfair Quando Tom Cruise è preso da una donna non è estraneo a gesti eclatanti e plateali, non stupisce, quindi, sapere che nell'ultima settimana si sia fatto notare anche dalla stampa britannica, particolarmente solerte nella cronaca di tutto ciò che sta facendo l'attore di Top Gun.

Pare che di recente la star statunitense sia completamente concentrata su Elsina Khayrova, bellezza russa residente a Londra con la quale starebbe passando molto tempo.

I due hanno cenato insieme al ristorante italiano Novikov (di proprietà russa) all'interno di un locale riservato solo per loro. Cruise, per difendere la sua privacy e, probabilmente, fare breccia nel cuore della ex modella, ha affittato un intero piano del ristorante nel cuore di Mayfair, un posto raffinatissimo, tra i preferiti dell'attore e frequentato da personaggi del calibro di Rihanna, Drake, Justin Bieber.

Indiscrezioni riportano che Cruise, sembrava molto affascinato dalla russa che si è presentata con un look elegante completo di una pelliccia nera. Dopo aver consumato un pasto a base di aragosta, i due sono usciti da una porta laterale del locale scivolando nella notte londinese. leggi anche F1, Tom Cruise e Shakira insieme al GP di Miami

Chi è Elsina Khayrova Tom Cruise aveva manifestato il suo coinvolgimento per Elsina Khayrova, di recente, a una festa a Grosvenor Square. L'attore, che era arrivato in compagnia della trentaseienne, non ha lasciato da sola la donna per un attimo, nonostante le attenzioni da parte degli altri ospiti trasformati in fan scatenati a caccia di foto ricordo e selfie. Dopo aver ballato insieme per tutta la notte, la coppia avrebbe lasciato la festa praticamente all'alba.

Elsina Khayrova, che non è più attiva come modella da qualche tempo, è una cittadina britannica madre di due figli. La donna, figlia di un parlamentare russo, ha divorziato dall'oligarca russo Dmitry Tsvetkov con cui ha vissuto nel Surrey in una villa da ventidue milioni di sterline. Al divorzio, chiacchieratissimo dai tabloid, è seguita la divisione dell'enorme patrimonio della coppia, composto da molte proprietà, gioielli, opere d'arte e non solo.

La socialite russa è stata indicata dal Daily Mail come la nuova fiamma dell'attore di Hollywood che, dal suo divorzio con Katie Holmes ha avuto qualche partner senza tuttavia rendere le varie relazioni ufficiali. leggi anche Tom Cruise sta lavorando al suo prossimo film girato nello spazio