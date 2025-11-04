Sophie Turner e Chris Martin avrebbero iniziato a frequentarsi

La stampa di settore ha riferito che tra l'attrice britannica e il frontman dei Coldplay potrebbe essersi accesa una scintilla dopo una serie di incontri a Londra. Entrambi sono reduci da relazioni più o meno lunghe che si sono concluse nei mesi passati

Sophie Turner e Chris Martin da alcune settimane sono diventati protagonisti delle cronache rosa e delle pagine di gossip.

Tra i due sarebbe nato qualcosa, stando alle voci che circolano tra gli insider che, nei primi giorni del mese di novembre, hanno aggiunto nuovi dettagli alla presunta love story tra due delle celebrità più chiacchierate dello showbiz.

L'attrice di Game of Thrones e il cantautore leader dei Coldplay si starebbero frequentando e tra di loro, secondo US Weekly, che ha riportato la notizia in esclusiva, "ci sarebbe molta chimica".

Turner e Martin entrambi single da poco Il 2025 è stato un anno ricco di aggiornamenti sul fronte delle vite private di Chris Martin e Sophie Turner, entrambi tornati single dopo aver messo fine alle relazioni nelle quali erano impegnati.

Martin ha visto finire la storia d'amore che lo legava da molti anni (otto, circa) a Dakota Johnson; le notizie dell'addio tra il cantante e l'attrice americana sono diventate di dominio pubblico nell'estate scorsa quando lei era impegnata col press tour della commedia di Celine Song Materialists.

Se Martin e Johnson erano per molti destinati all'altare (erano fidanzati ufficialmente), non si poteva dire lo stesso dell'unione che ha legato per qualche tempo Sophie Turner con Peregrine Pearson, l'editore britannico con titolo nobiliare con cui la star ha iniziato una relazione poco dopo l'annuncio del suo divorzio da Joe Jonas.

La storia d'amore con Pearson, che era anche stata ufficializzata da alcuni scatti pubblicati su Instagram, si è poi dissolta lo scorso settembre. Ad ottobre, invece, risalgono le prime voci (diffuse dal Daily Mail) dei primi appuntamenti a Londra tra Turner e Martin di cui l'attrice è sempre stata fan.