Sophie Turner e Chris Martin avrebbero iniziato a frequentarsi

La stampa di settore ha riferito che tra l'attrice britannica e il frontman dei Coldplay potrebbe essersi accesa una scintilla dopo una serie di incontri a Londra. Entrambi sono reduci da relazioni più o meno lunghe che si sono concluse nei mesi passati
Sophie Turner e Chris Martin da alcune settimane sono diventati protagonisti delle cronache rosa e delle pagine di gossip.
Tra i due sarebbe nato qualcosa, stando alle voci che circolano tra gli insider che, nei primi giorni del mese di novembre, hanno aggiunto nuovi dettagli alla presunta love story tra due delle celebrità più chiacchierate dello showbiz.
L'attrice di Game of Thrones e il cantautore leader dei Coldplay si starebbero frequentando e tra di loro, secondo US Weekly, che ha riportato la notizia in esclusiva, "ci sarebbe molta chimica".
Turner e Martin entrambi single da poco
Il 2025 è stato un anno ricco di aggiornamenti sul fronte delle vite private di Chris Martin e Sophie Turner, entrambi tornati single dopo aver messo fine alle relazioni nelle quali erano impegnati.
Martin ha visto finire la storia d'amore che lo legava da molti anni (otto, circa) a Dakota Johnson; le notizie dell'addio tra il cantante e l'attrice americana sono diventate di dominio pubblico nell'estate scorsa quando lei era impegnata col press tour della commedia di Celine Song Materialists.
Se Martin e Johnson erano per molti destinati all'altare (erano fidanzati ufficialmente), non si poteva dire lo stesso dell'unione che ha legato per qualche tempo Sophie Turner con Peregrine Pearson, l'editore britannico con titolo nobiliare con cui la star ha iniziato una relazione poco dopo l'annuncio del suo divorzio da Joe Jonas.
La storia d'amore con Pearson, che era anche stata ufficializzata da alcuni scatti pubblicati su Instagram, si è poi dissolta lo scorso settembre. Ad ottobre, invece, risalgono le prime voci (diffuse dal Daily Mail) dei primi appuntamenti a Londra tra Turner e Martin di cui l'attrice è sempre stata fan.
Leggi anche
Joe Jonas e Sophie Turner, finalizzato il divorzio in tribunale
Turner fan dei Coldplay
La stampa di settore ha sottolineato, fin dalle prime uscite delle due star, che Sophie Turner ha sempre apprezzato la musica dei Coldplay.
Qualche anno fa, l'ex marito di Turner Joe Jonas fece una sopresa all'attrice in occasione del suo compleanno, facendole inviare un messaggio d'auguri proprio dal cantante di Viva la Vida e il video fu poi reso pubblico diventando virale.
Turner, fan dei Coldplay, sarebbe in sintonia col cantante. A legarli, la passione per la musica e le comuni radici britanniche.
La fonte di US Weekly parla di una scintilla che si sarebbe accesa da poco, dal momento che i due si conoscevano già e avevano molti amici in comune nel mondo della musica.
Turner avrebbe scherzato anche sul fatto che da ragazza aveva una cotta per Chris Martin che poi aveva continuato a seguire da fan della band inglese.
L'interesse sarebbe comunque ancora "molto recente" per la fonte che precisa che la scintilla tra i due si è ormai accesa.
©Getty
Da Jennifer Lopez e Ben Affleck a Ferragni e Fedez, coppie scoppiate
I cosiddetti Bennifer non sono più tali: dopo una relazione durata due decenni, è arrivata ufficialmente la parola fine al secondo capitolo della relazione tra i due divi. Da loro all'altra coppia dal 'nome-macedonia' (i Ferragnez) fino ai Vip che si sono lasciati nel 2023, scopriamo tutte le star che si sono dette addio a livello amoroso negli ultimi mesi