Sophie Turner per la prima volta su Instagram con Peregrine Pearson

Dopo i tanti scatti rubati dai paparazzi per le strade di Londra e di Parigi in compagnia del suo nuovo amore, Sophie Turner ha deciso di impostare le regole del gioco fornendo ai fan e agli addetti ai lavori del nuovo materiale fotografico in cui compare Peregrine Pearson , l'aristocratico inglese che è il suo nuovo interesse sentimentale dopo il divorzio con Joe Jonas . L'attrice del Trono di Spade ha invitato il suo pubblico social, oltre quattordici milioni di follower solo su Instagram, a dare una sbirciata nella sua vita privata condividendo le foto della sua ultima vacanza sulla neve trascorsa in dolce compagnia. Sebbene gli scatti non la ritraggano in atteggiamenti di coppia con Pearson, è evidente che l'uomo sia ormai una certezza quotidiana nella vita dell'interprete di Sansa Stark. Tra i due la relazione, ormai ufficializzata sui social media, potrebbe essere più seria di quello che sembra.

La vacanza sulla neve col nuovo amore

Per Sophie Turner, intenzionata a voltare pagina definitivamente dopo la rottura con Joe Jonas e la conseguente richiesta di divorzio, è ormai tempo di uscire allo scoperto e rendere ufficiale una relazione svelata dalle numerose foto che l'hanno resa protagonista del gossip per tutta la fine del 2023.

L'attrice inglese ha pubblicato un post, che è un mini album fotografico, da cui si evince che sta piuttosto bene da quando è in compagnia di Peregrine Pearson, ventinovenne aristocratico inglese, erede del quarto visconte Cowdray, una delle contee del Sussex.

Negli scatti, in cui è vestita in tenuta da sci ed ha spesso il viso e i lunghi capelli biondo-rame coperti dagli occhiali ampi e dal casco protettivo, Turner appare molto felice e finalmente spensierata dopo mesi difficili in cui è stata seguita dai fotografi ad ogni uscita.

In uno scatto la ventisettenne posa seduta sulla neve, in un altro passeggia con la tuta col cappuccio tirato su come un passamontagna con un villaggio di montagna alle sue spalle. Le istantanee che interessano di più i fan sono però quelle di gruppo, in cui Turner è in compagnia di altre tre persone: una coppia di amici e Peregrine “Perry” Pearson, lo scopriamo dal tag aggiunto da Turner che conduce a un profilo Instagram privato con post visibili da poco più di mille trecento follower, ben poca cosa rispetto alla platea che segue l'amata attrice di Game of Thrones che ha fatto del social di Meta il canale provilegiato attraverso il quale parla coi fan.

A loro ha fatto sapere che è pronta a vivere una nuova avventura. Nell'ultimo scatto del carosello social posa seduta a bordo di una piscina coperta in costume da bagno in un'atmosfera di assoluto relax. Il peggio sembra essere passato.