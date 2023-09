Il divorzio tra Sophie Turner e Joe Jonas è ufficiale: l'annuncio

Solamente ieri TODAY.com assicurava di aver ottenuto in esclusiva la petizione per lo scioglimento del matrimonio presentata da Joe Jonas lo scorso 5 settembre nella contea di Miami Dade, in Florida. Una petizione in cui si parlerebbe di "matrimonio irimmediabilmente rotto", facendo cenno anche ad un accordo prematrimoniale . Secondo quanto riportato del magazine, le due figlie della coppia vivrebbero da qualche mese col cantante, tra Miami e la tournée. Ma "è nel migliore interesse delle bambine che le parti condividano la responsabilità genitoriale".

Joe Jonas e Sophie Turner si sono trovati a dover intervenire: da giorni la stampa parla di una relazione distrutta, alludendo a motivi vari e parlando di un'estate da separati in casa. Secondo la cronaca rosa d'oltreoceano, la decisione sarebbe arrivata da Joe . Che, nonostante i tentativi, non sarebbe riuscito a salvare il matrimonio.

"Dopo quattro anni splendidi, abbiamo deciso di porre fine in amicizia al nostro matrimonio . Ci sono molte narrazioni speculative sul perché, ma questa è davvero una decisione comune, e speriamo sinceramente che tutti possano rispettare il desiderio di privacy per noi e per i nostri figli": queste le parole che Joe Jonas e Sophie Turner hanno affidato ai social. Così, anche i fan più increduli sono stati costretti ad ammetterlo: tra l'attrice e il cantante dei Jonas Brothers è davvero finita.

Joe e Sophie poco prima del divorzio

Giorni prima che Joe Jonas le chiedesse il divorzio, Sophie Turner appariva "felice e rilassata" mentre festeggiava "senza alcuna preoccupazione al mondo" al bar DropShot di Digbeth, Birmingham. Queste le parole del manager del locale. "Era in compagnia, sorridente. Non avrei mai pensato che stesse per divorziare. Non ha mai parlato di suo marito o delle sue figlie e non ha menzionato nulla del divorzio". TMZ, peraltro, ha annoverato la voglia di far festa di Sophie tra i motivi del divorzio.

Probabilmente, sono queste le speculazioni a cui la coppia allude nel suo comunicato social. Come a dire che, i sorrisi e le risate con gli amici, non possono e non devono essere giudicati. Intanto, su Instagram, i fan sono divisi. C'è chi sta dalla parte di Joe, chi dalla parte di Sophie. Ma, quando un matrimonio finisce, non ci sono parti e non ci sono fazioni. O almeno, così dovrebbe essere. Soprattutto se, davanti alle celebrity, si mettono le persone. Che chiedono privacy, e hanno tutto il diritto a farlo.