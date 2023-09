Joe Jonas e Sophie Turner, sposati da quattro anni, sono genitori di due bambine. Nulla avrebbe fatto pensare a una crisi, tra loro, ma TMZ è di un'altra opinione. Secondo il popolare sito di gossip, l'attrice e il cantante dei Jonas Brothers sarebbero pronti a dirsi addio.

I segnali del divorzio

Tutto è cominciato con la pubblicazione di una foto, che ritrae Joe Jonas a spasso per New York con un caffè tra le mani. Ad attirare l'attenzione, l'assenza della fede al suo anulare. Tanto è bastato per far scattare il campanello d'allarme. Per la verità, alcune altre foto (successive alla paparazzata) la fede la mostrano: l'ultima l'ha postata lui stesso, e lo ritrae coi suoi fratelli al Labor Day. Sembra dunque che, l'anello, Joe se lo metta e se lo tolga a piacimento. Gli insider di TMZ, però, ne sono certi: il matrimonio tra Joe Jonas e Sophie Turner sta andando a rotoli, e il cantante ha già iniziato a muoversi coi suoi avvocati. I problemi seri sarebbero cominciati circa sei mesi fa e Joe, ormai da tre, si prenderebbe cura delle bambine praticamente tutto il tempo (le avrebbe persino portate in tournée).