Dopo aver pubblicato per sbaglio nelle stories Instagram un video della figlia Willa , 2 anni, avuta dal marito Joe Jonas , Sophie Turner ha condiviso una riflessione sulla privacy scaturita proprio dall'involontaria vicenda del filmato, che ha subito cancellato. “Oggi, ho commesso un errore innocente pubblicando per sbaglio un video di nostra figlia sulle stories Instagram. Abbiamo sempre sostenuto il diritto alla privacy delle nostre figlie" ha dichiarato l'attrice de Il Trono di Spade , che dalla popstar dei Jonas Brothers ha avuto anche un'altra bambina di 10 mesi, "quindi condividere questo pubblicamente va contro tutto ciò che rappresento. I nostri figli meritano il diritto di crescere fuori dall’opinione pubblica, di imparare e di crescere in privato . Se mai dovessi postare qualcosa sulle nostre figlie, sappiate che è indiscutibilmente un errore. Apprezzerei molto se chi ha ripubblicato su qualsiasi altra piattaforma, possa per favore eliminare il video”.

LA RICERCA DELLA RISERVATEZZA

Nel 2019 la coppia ha celebrato un doppio matrimonio, prima a Las Vegas e poi in Provenza. Due anni dopo l’attrice ha criticato i paparazzi che hanno condiviso online senza permesso le foto della primogenita Willa, che allora aveva 10 mesi: “Sono nauseata, disgustata e chiedo rispettosamente a tutti di smettere di seguirci in giro e di smettere di scattare foto a nostra figlia e soprattutto di stamparle”. L'attrice ha proseguito: “Voglio solo dire che la ragione per cui non sto pubblicando foto di mia figlia e mi sto assicurando che possiamo evitare i paprazzi a tutti i costi è perché non voglio che escano quelle foto. Lei è mia figlia. Lei non ha chiesto di avere questa vita, di essere fotografata”. Una visione condivisa anche da Jonas, protettivo nei confronti della famiglia “specialmente in quanto figura pubblica”. Come ha dichiarato lo scorso aprile al magazine Elle, "vuoi essere davvero protettivo su quanto vuoi condividere nella tua vita personale. E sento che come artisti, abbiamo l’opportunità di esprimere il nostro cuore attraverso la nostra musica, e quindi è quello il posto dove sono personale e onesto come posso essere”. La popstar ha concluso: “Non cerco davvero di nascondere troppo, ma penso che si tratti di proteggere ciò che tieni vicino al tuo cuore”.