Joan, ideata dalla scrittrice Anna Symon è una miniserie tratta dall'autobiografia di Joan Hannington, intitolata "I Am What I Am: The True Story of Britain's Most Notorious Jewel Thief", e pubblicata nel 2004

Sophie Turner vestirà i panni di Joan Hannington, leggendaria ladra di gioielli londinese