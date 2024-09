Joe Jonas e Sophie Turner, finalizzato divorzio dopo battaglia legale

La coppia è arrivata ufficialmente al capolinea, ponendo fine a un'aspra battaglia durata un anno. Secondo TMZ, i due ex coniugi hanno finalizzato il loro divorzio martedì, poco più di un anno dopo che Jonas, 35 anni, aveva presentato una petizione per porre fine al suo matrimonio con la star di Game of Thrones, 28 anni



Joe Jonas e Sophie Turner sono arrivati ufficialmente al capolinea, ponendo fine a un'aspra battaglia durata un anno. Secondo TMZ, i due ex coniugi hanno finalizzato il loro divorzio martedì 10 settembre 2024, poco più di un anno dopo che Jonas, 35 anni, aveva presentato una petizione per porre fine al suo matrimonio con la star di Il Trono di Spade (Game of Thrones), 28 anni.

Un giudice ha ufficialmente approvato il divorzio dopo che la coppia ha raggiunto un accordo consensuale, i cui termini rimangono però confidenziali.

Il divorzio pone fine al loro matrimonio di quattro anni. Jonas e Turner hanno iniziato a frequentarsi nel 2016 e si sono sposati con una cerimonia a Las Vegas il 1° maggio 2019, alla Little White Chapel. Hanno avuto la loro prima figlia, Willa, nel 2020, seguita da Delphine nel 2022.

Jonas ha presentato la richiesta di divorzio intorno al 1° settembre 2023.



Dura disputa per la custodia delle due figlie Il divorzio è stato aspro sin dall'inizio, soprattutto a causa di una dura disputa per la custodia delle due figlie.

Poco dopo aver pubblicato una dichiarazione congiunta sui social media nel settembre 2023 in cui annunciavano di aver "deciso di comune accordo di porre fine al nostro matrimonio", Turner ha intentato una causa contro Jonas, accusandolo di "rapimento di minori".

Turner ha affermato che Jonas aveva trattenuto i passaporti delle loro figlie per impedire loro di viaggiare verso il Regno Unito, che è il Paese natale dell’attrice.

Nella documentazione legale presentata dagli avvocati dell'attrice, si affermava che la fine del matrimonio era avvenuta "molto improvvisamente" dopo una discussione avvenuta il 15 agosto 2023. Turner ha anche rivelato di aver saputo del divorzio "attraverso i media."

Il team di Jonas, tuttavia, ha rapidamente contestato la versione di Turner: “Sophie sapeva che Joe stava per presentare la richiesta di divorzio", ha detto un rappresentante di Jonas al quotidiano The Post all'epoca. Parlando dell'accusa di rapimento, il rappresentante ha aggiunto: "Joe cerca una genitorialità condivisa affinché i figli siano cresciuti sia dalla madre che dal padre, ed è ovviamente d'accordo anche con il fatto che i bambini vengano cresciuti sia negli Stati Uniti che nel Regno Unito. I bambini sono nati negli Stati Uniti e hanno trascorso la maggior parte della loro vita negli Stati Uniti. Sono cittadini americani. Questa è una spiacevole controversia legale riguardante un matrimonio che purtroppo sta finendo", ha continuato il rappresentante.

Un rappresentante di Jonas: “Le figlie non sono state rapiti” "Quando si usa un linguaggio come 'rapimento', è fuorviante nel migliore dei casi, e un grave abuso del sistema legale nel peggiore. Le bambine non sono stati rapiti. Dopo essere stati sotto la custodia di Joe per i tre mesi precedenti con il consenso di entrambe le parti, le bambine sono attualmente con la loro madre. Sophie sta facendo questa affermazione solo per spostare il procedimento di divorzio nel Regno Unito e per togliere definitivamente le bambine dagli Stati Uniti”, queste le parole del rappresentante di Joe Jonas. Nell'ottobre 2023, Jonas e Turner sono entrati in mediazione per cercare di risolvere la questione della custodia e delle proprietà. La decisione si è rivelata fruttuosa, dato che la coppia ha annunciato che un giudice aveva sospeso il caso di custodia dei figli a New York dopo che gli ex coniugi avevano concordato che i bambini avrebbero diviso il loro tempo tra la casa di Jonas negli Stati Uniti e quella di Turner nel Regno Unito. "Non vediamo l'ora di essere grandi co-genitori", avevano detto in una dichiarazione congiunta uscita quando avevano annunciato la fine del caso della custodia della prole.

Pare che gli ex coniugi abbiano avuto "molti disaccordi" Come riporta il quotidiano The New York Post, poco dopo che la notizia del divorzio era emersa, una fonte vicina alla famiglia aveva detto a Page Six che il cantante di Sucker e l'attrice di X-Men avevano avuto "molti disaccordi" prima che Jonas prendesse provvedimenti legali. Secondo l’insider, il divorzio era "l'ultima risorsa" per lui.

"Non ha mai voluto separare la sua famiglia, ma ha dovuto prendere quella che riteneva fosse la decisione migliore per le sue figlie", ha detto la fonte. "Una casa infelice non è una casa, e la verità è che lui e Sophie hanno avuto un anno difficile. Ci sono molte voci in giro, ma non è stato un singolo evento a rompere il matrimonio, come invece viene riportato”. Un altro insider vicino a Jonas ha detto a TMZ: "Lei ama fare festa, lui preferisce stare a casa. Hanno stili di vita molto diversi”. Queste parole hanno poi scatenato reazioni negative da parte dei fan di Turner, che hanno accusato Jonas di condurre una "campagna diffamatoria" contro l'ex moglie. Sia Jonas che Turner, ora ufficialmente single, hanno iniziato a frequentare altre persone. Turner sta uscendo con l'aristocratico britannico Peregrine Pearson, mentre Jonas è stato collegato all'attrice libanese Laila Abdallah dopo aver concluso una breve relazione con l'attrice Stormi Bree. approfondimento Joe Jonas e Sophie Turner, voci di divorzio