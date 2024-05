Sophie Turner parla del divorzio da Joe Jonas: "È stato scioccante”

"Quelli sono stati i peggiori giorni della mia vita," ha detto Turner in una nuova intervista con l’edizione inglese di Vogue in occasione della promozione della sua prossima serie televisiva, Joan. "Ricordo che ero sul set. Ero contrattualmente obbligata a rimanere sul set per altre due settimane, quindi non potevo andarmene. I miei figli erano negli Stati Uniti e non potevo raggiungerli perché dovevo finire Joan”.

L’attrice Sophie Turner , 28 anni, ha parlato in maniera dettagliata del suo divorzio da Joe Jonas , spiegando che per lei è stato un evento molto traumatico. "I giorni peggiori della mia vita”, così nel parla la star. "Sembrava di guardare un film della mia vita che non avevo scritto, prodotto o interpretato. È stato scioccante”.

"È inconcepibile la quantità di persone che si inventano cose e le pubblicano basandosi su una foto. Una foto può raccontare mille parole, ma non è la mia storia. Sembrava di guardare un film della mia vita che non avevo scritto, prodotto o interpretato. È stato scioccante. Sono ancora scioccata”, ha proseguito l’attrice.

Dopo la notizia, sono seguite storie di tabloid che accusavano Turner di essere una festaiola e mettevano in dubbio anche le sue capacità genitoriali. "Mi ha fatto male perché mi torturo davvero per ogni mossa che faccio come madre”, ha detto Turner a Vogue UK. "Il senso di colpa materno è così reale! Continuavo a ripetermi: 'Niente di tutto questo è vero. Sei una buona mamma, e non sei mai stata una festaiola’”, ha aggiunto.

Mentre Sophie Turner non poteva discutere di alcuni dettagli riguardanti la fine del matrimonio con Joe Jonas per motivi legali, in precedenza aveva affermato di avere appreso della richiesta di divorzio dai media.

Turner ringrazia i fan che l’hanno difesa

Sophie Turner ha espresso apprezzamento per il modo in cui molti giovani fan sono venuti in sua difesa sui social media.

"Se una cosa del genere fosse successa a me 10 anni fa, non credo che avrei avuto lo stesso supporto”, ha detto la star. "Mi sento davvero fortunata a vivere in un'epoca in cui le persone sono mentalmente aperte. Grazie mille alla Gen Z”, ha proseguito.

Ciò che le sta cuore adesso è come le procedure di divorzio hanno influenzato le due figlie piccole della coppia. "Non sono contenta di come si è svolto tutto, soprattutto per quanto riguarda i miei figli”, ha detto Turner. "Sono loro le vittime in tutto questo”.

Dopo che il cantante dei Jonas Brothers ha presentato la richiesta di divorzio, la coppia ha mostrato un fronte unito con una dichiarazione congiunta, affermando assieme: "Abbiamo deciso di comune accordo di terminare amichevolmente il nostro matrimonio”.