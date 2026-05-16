Le cose non dette, da stasera il film di Gabriele Muccino su Sky

Tratto dal romanzo “Siracusa” di Delia Ephron (Fazi Editore) e scritto dallo stesso Gabriele Muccino insieme a Delia Ephron, il film porta sullo schermo una storia di relazioni, desideri e fragilità che emergono quando le certezze iniziano a vacillare. Disponibile on demand su Sky Cinema e in streaming su NOW da stasera, sabato 16 maggio, e in prima serata lunedì 18 maggio alle 21:15 su Sky Cinema Uno

Al centro del racconto, una coppia affermata e apparentemente solida: lui scrittore e professore universitario in crisi, lei giornalista brillante e riconosciuta. Durante un viaggio in Marocco insieme agli amici di sempre, equilibri consolidati iniziano a incrinarsi, lasciando emergere tensioni, ambiguità e verità rimaste troppo a lungo nascoste.

Ci sono verità che scegliamo di non dire. E altre che, prima o poi, trovano il modo di venire a galla. Arriva su Sky Cinema in prima tv Le cose non dette, il nuovo film diretto da Gabriele Muccino, uno dei maggiori successi della stagione cinematografica con quasi 7 milioni di euro al botteghino, con un cast corale guidato da Stefano Accorsi e Miriam Leone. Il film sarà disponibile on demand su Sky Cinema e in streaming su NOW da stasera, sabato 16 maggio, e arriverà in prima serata lunedì 18 maggio alle 21:15 su Sky Cinema Uno.

IL CAST

È proprio il personaggio di Elisa, interpretato da Miriam Leone, a diventare il fulcro emotivo del film: uno sguardo lucido e disincantato che attraversa le crepe dei rapporti e ne svela le contraddizioni più profonde. Attorno a lei si muove un gruppo di personaggi complessi e irrisolti, tra desideri inconfessati e fragilità che faticano a trovare voce.

Accanto a Leone e Accorsi, il film può contare su un cast d’eccezione che include Claudio Santamaria e Carolina Crescentini, insieme alle giovani Beatrice Savignani e Margherita Pantaleo, contribuendo a costruire un racconto corale intenso e stratificato.

Con Le Cose non dette, Gabriele Muccino firma un dramma emotivo che indaga le relazioni contemporanee, esplorando quel territorio sottile fatto di silenzi, omissioni e verità taciute, dove spesso si nasconde l’essenza più autentica dei legami.

SINOSSI

Carlo ed Elisa, coppia affermata e brillante, vivono a Roma tra successi, abitudini e un amore che, forse, non è più quello di una volta. Lui è un professore universitario e scrittore in crisi creativa, lei una giornalista brillante e stimata anche all’estero. In cerca di nuovi stimoli, partono per il Marocco insieme ai loro amici di sempre, Anna e Paolo, e alla loro figlia adolescente, Vittoria.

Tra dinamiche irrisolte, segreti e sguardi che confondono i confini e mettono in discussione certezze acquisite, il gruppo si trova a fare i conti con ciò che nessuno avrebbe mai voluto affrontare. E poi arriva Blu, giovane studentessa di filosofia di Carlo, misteriosa presenza che accende interrogativi e tensioni. In un paesaggio lontano, caldo e immobile, i rapporti si tendono, si rivelano, si trasformano.

Perché a volte basta una crepa minuscola per far crollare tutto ciò che sembrava stabile. E perché forse non conosciamo mai davvero chi ci sta accanto.

LE COSE NON DETTE | da sabato 16 maggio disponibile on demand su Sky Cinema e in streaming su NOW. Lunedì 18 maggio alle 21:15 su Sky Cinema Uno. Lunedì 18 maggio alle 21:15 su Sky Cinema Uno. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K per i clienti Sky Q via satellite o Sky Glass con pacchetto Sky Cinema e con servizio opzionale Sky HD 4K/Sky Ultra HD attivo.