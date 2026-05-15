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Concerto Radio Italia 2026 a Milano, la scaletta dei cantanti in ordine di uscita

Musica
©Getty

A Piazza Duomo una nuova edizione di Radio Italia Live – Il Concerto, il grande evento gratuito dedicato alla musica italiana dal vivo. Questa sera, venerdì 15 maggio dalle 20.40, sul palco si alternano alcuni tra gli artisti più amati del panorama musicale contemporaneo, davanti a migliaia di spettatori e in diretta tv e streaming

Milano torna a essere il cuore della musica live con il ritorno di Radio Italia Live – Il Concerto, in programma questa sera, venerdì 15 maggio, in Piazza Duomo. Dalle ore 20.40 il centro della città ospita uno degli eventi musicali gratuiti più attesi dell’anno, trasmesso in contemporanea su Sky Uno, NOW e TV8. Sul palco grandi protagonisti della scena italiana, da Annalisa ad Elisa, passando per Alfa, Emma, Giorgia, J-Ax e The Kolors, accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal Maestro Bruno Santori. Alla conduzione le voci storiche di Radio Italia, per una serata che unirà spettacolo, musica e migliaia di fan sotto il cielo di Milano.

la scaletta del concerto

Ecco l'ordine di apparizione sul palco degli artisti che partecipano al grande concerto di Radio Italia Live in piazza Duomo a Milano:

  • THE KOLORS
  • ELISA
  • TOMMASO PARADISO
  • EMMA
  • J-AX
  • NOEMI
  • GIORGIA
  • BRESH
  • SAYF 
  • ARISA
  • GIGI D'ALESSIO
  • ALFA
  • ANNALISA

Approfondimento

Concerto Radio Italia Live 2026 a Milano, i cantanti in scaletta. FOTO
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Crediti: Francesco Prandoni

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Venerdì 30 maggio Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Francesca Leto, Mauro Marino, Enzo Miccio, Paoletta ed Emiliano Picardi condurranno Radio Italia Live - Il concerto. In queste ore gli artisti protagonisti sono impegnati con le prove sul palco allestito in piazza Duomo a Milano. Il concerto sarà trasmesso in diretta, dalle ore 20.40 e in contemporanea su Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8 (tasto 8 del telecomando)

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