Matt Reeves conferma nuovi ingressi nel cast di The Batman: Part 2: Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Charles Dance, Brian Tyree Henry e Sebastian Koch si uniscono a Robert Pattinson nel nuovo capitolo dedicato al Cavaliere Oscuro. Il sequel DC sarà ambientato in una Gotham City invernale e approfondirà maggiormente il lato umano di Bruce Wayne. Nel cast tornano anche Colin Farrell, Jeffrey Wright e Andy Serkis. Il film uscirà al cinema il 1° ottobre 2027

Matt Reeves amplia il cast di The Batman: Parte 2 La Gotham City immaginata da Matt Reeves continua a prendere forma con nuovi importanti ingressi nel cast di The Batman: Part 2, il sequel del film uscito nel 2022 con protagonista Robert Pattinson. Attraverso una serie di post pubblicati sul proprio profilo X, Reeves ha confermato ufficialmente diversi attori che entreranno a far parte del nuovo capitolo dedicato al Cavaliere Oscuro. Tra i nomi più discussi c’è quello di Scarlett Johansson. Il regista ha annunciato il suo coinvolgimento condividendo una foto dell’attrice tratta dal film Under the Skin accompagnata dal messaggio: “Prossima uscita, Gotham… Benvenuta”. Non sono ancora stati rivelati dettagli sul personaggio che interpreterà, ma la notizia ha immediatamente acceso la curiosità dei fan, anche perché Johansson entra così ufficialmente nell’universo DC dopo essere stata per anni uno dei volti simbolo del Marvel Cinematic Universe grazie al ruolo di Black Widow. Reeves ha poi confermato anche la presenza di Sebastian Stan. L’attore, reduce dal recente successo di Thunderbolts*, era già al centro di indiscrezioni circolate nei mesi scorsi. Secondo quanto riportato da diversi rumor, Stan interpreterà Harvey Dent, il procuratore distrettuale destinato a trasformarsi nel celebre villain Due Facce.

Charles Dance, Brian Tyree Henry e Sebastian Koch tra i nuovi ingressi Il cast del sequel si allargherà ulteriormente con l’arrivo di Charles Dance, noto al grande pubblico soprattutto per il ruolo di Tywin Lannister in Game of Thrones. Secondo le informazioni emerse finora, Dance interpreterà Charles Dent, padre di Harvey Dent. Una scelta che lascia intuire come il film possa approfondire non soltanto la trasformazione del personaggio, ma anche il suo contesto familiare e personale. Confermato anche Brian Tyree Henry, già visto in produzioni come Eternals, Bullet Train e Joker. Al momento non sono stati diffusi dettagli sul ruolo affidato all’attore, ma il suo ingresso contribuisce ad aumentare ulteriormente il peso del cast del film. Tra le new entry figura, inoltre, l’attore tedesco Sebastian Koch, noto per titoli come Homeland e A Good Day to Die Hard. Reeves ha confermato anche il ritorno di alcuni personaggi già presenti nel primo film, tra cui Jayme Lawson nel ruolo del sindaco Bella Reál e Gil Perez-Abraham in quello dell’agente Martinez. Approfondimento The Batman 2, Sebastian Stan potrebbe unirsi a Robert Pattinson

Le riprese dovrebbero iniziare a giugno nel Regno Unito Secondo quanto riportato da Deadline, le riprese di The Batman: Part 2 dovrebbero iniziare a giugno a Londra. Al momento non è ancora chiaro se il sequel tornerà anche a Glasgow, in Scozia, che nel primo film aveva fatto da sfondo a Gotham City. Il progetto resta uno dei film DC più attesi dei prossimi anni, soprattutto dopo il successo del primo capitolo diretto da Reeves, che aveva incassato oltre 770 milioni di dollari al box office mondiale imponendo una versione più oscura, noir e investigativa di Batman. Oltre a Pattinson, torneranno nel sequel anche Colin Farrell nel ruolo di Oz Cobb alias il Pinguino, Jeffrey Wright nei panni del commissario James Gordon e Andy Serkis in quelli di Alfred Pennyworth. Nei giorni scorsi Reeves aveva inoltre pubblicato un teaser della Batmobile accompagnato dalla scritta “Pneumatici da neve”, suggerendo che una parte importante del film sarà ambientata durante l’inverno. Un dettaglio che sembra confermare la volontà del regista di mantenere l’estetica cupa e atmosferica che aveva caratterizzato il primo film Approfondimento James Gunn risponde ai fan che vorrebbero Robert Pattinson come Batman