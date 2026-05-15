Drake pubblica l'album Iceman e altri due dischi a sorpresa

Nella notte tra il 14 e il 15 maggio 2026, Drake ha pubblicato tre album in simultanea: Iceman, il nono disco solista atteso da anni, più le sorprese Habibti e Maid of Honour. In tutto 43 canzoni, con ospiti come Future, 21 Savage e Central Cee

Drake non ha pubblicato uno, ma tre album nella stessa notte: Iceman, Habibti e Maid of Honour, tutti usciti in simultanea a mezzanotte. Un colpo di scena che ha chiuso in grande stile uno dei lanci più elaborati e teatrali della storia recente del rap, costruito nel corso di quasi due anni tra indizi criptici, installazioni urbane e livestream fiume su YouTube.

Iceman, un'attesa lunga due anni e una campagna marketing spettacolare

Iceman è il nono album in studio del rapper canadese, il primo progetto solista dal 2023, quando uscì For All the Dogs. Nel mezzo, nel 2025, era arrivato Some Sexy Songs 4 U, disco collaborativo realizzato insieme a PARTYNEXTDOOR, ma i fan attendevano da tempo un ritorno in solitaria. La campagna promozionale ha preso il via nell'estate del 2025, quando Drake ha debuttato su YouTube con il primo di quattro livestream dedicati al progetto, ciascuno durato almeno quaranta minuti e ricco di anteprime musicali.

Uno dei momenti più spettacolari della promozione è arrivato ad aprile, quando una scultura di ghiaccio alta sette metri è comparsa nel centro di Toronto. I fan hanno iniziato a scalpellare il blocco con martelli e picconi per trovare la data di uscita nascosta all'interno, finché la polizia è intervenuto dopo che parte della struttura è stata danneggiata. L'evento è diventato immediatamente virale, con streamer e curiosi che si sono dati appuntamento in strada nel tentativo di essere i primi a scoprire la data. Fu infine uno streamer di nome Kishka a trovare il libretto nascosto nel ghiaccio con la data del 15 maggio, ricevendo i 50mila dollari di premio promessi dall'artista.

I tre titoli sono poi stati rivelati da Drake durante il livestream Iceman Episode 4, con le copertine pubblicate una per una su Instagram e un messaggio secco a fare da annuncio: tre album in uscita a mezzanotte.