Il Locarno Film Festival 2026 celebrerà Isabella Rossellini con l’Excellence Award durante l’apertura del festival il 5 agosto 2026. Attrice simbolo del cinema internazionale, Rossellini ha lavorato con registi come David Lynch e conquistato il pubblico con film come Blue Velvet e Conclave. A Locarno presenterà anche i suoi progetti sperimentali dedicati al mondo animale e alla ricerca artistica.

Sarà Isabella Rossellini una delle grandi protagoniste della 79ª edizione del Locarno Film Festival 2026, in programma dal 5 al 15 agosto 2026. Il festival svizzero ha annunciato il conferimento dell’Excellence Award alla celebre attrice italiana, omaggiando così una carriera che da decenni attraversa cinema, televisione, moda e sperimentazione artistica con straordinaria originalità.

Una carriera tra Hollywood e cinema d’autore europeo

Nel corso della sua lunga carriera, Isabella Rossellini ha saputo costruire un percorso artistico unico, capace di fondere il fascino sofisticato del cinema europeo con la potenza narrativa di Hollywood. Dopo il successo iniziale nel mondo della moda, Rossellini è diventata una vera icona cinematografica grazie alla sua interpretazione di Dorothy Vallens nel film Blue Velvet di David Lynch.

Quel ruolo, intenso e magnetico, è entrato nella storia del cinema contemporaneo e ha consacrato definitivamente l’attrice agli occhi del pubblico internazionale. La sua performance riusciva a combinare fragilità, sensualità e mistero, elementi che sarebbero poi diventati una cifra distintiva della sua carriera.

Figlia del regista Roberto Rossellini e dell’attrice Ingrid Bergman, Isabella Rossellini ha raccolto un’eredità artistica importante, trasformandola però in un’identità personale e riconoscibile. Nel corso degli anni ha collaborato con alcuni dei più grandi registi del mondo, tra cui Robert Zemeckis, David O. Russell, Guy Maddin e i fratelli Paolo Taviani e Vittorio Taviani.