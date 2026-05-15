Isabella Rossellini premiata a Locarno 2026 con l’Excellence Award alla carrieraCinema
Il Locarno Film Festival 2026 celebrerà Isabella Rossellini con l’Excellence Award durante l’apertura del festival il 5 agosto 2026. Attrice simbolo del cinema internazionale, Rossellini ha lavorato con registi come David Lynch e conquistato il pubblico con film come Blue Velvet e Conclave. A Locarno presenterà anche i suoi progetti sperimentali dedicati al mondo animale e alla ricerca artistica.
A Isabella Rossellini l’Excellence Award della 79ª edizione del Locarno Film Festival
Sarà Isabella Rossellini una delle grandi protagoniste della 79ª edizione del Locarno Film Festival 2026, in programma dal 5 al 15 agosto 2026. Il festival svizzero ha annunciato il conferimento dell’Excellence Award alla celebre attrice italiana, omaggiando così una carriera che da decenni attraversa cinema, televisione, moda e sperimentazione artistica con straordinaria originalità.
La consegna del premio avverrà durante la serata inaugurale del festival, mercoledì 5 agosto, in uno degli appuntamenti più attesi della manifestazione. Si tratta di un riconoscimento prestigioso, assegnato negli anni ad alcuni dei più importanti interpreti del panorama cinematografico internazionale.
Una carriera tra Hollywood e cinema d’autore europeo
Nel corso della sua lunga carriera, Isabella Rossellini ha saputo costruire un percorso artistico unico, capace di fondere il fascino sofisticato del cinema europeo con la potenza narrativa di Hollywood. Dopo il successo iniziale nel mondo della moda, Rossellini è diventata una vera icona cinematografica grazie alla sua interpretazione di Dorothy Vallens nel film Blue Velvet di David Lynch.
Quel ruolo, intenso e magnetico, è entrato nella storia del cinema contemporaneo e ha consacrato definitivamente l’attrice agli occhi del pubblico internazionale. La sua performance riusciva a combinare fragilità, sensualità e mistero, elementi che sarebbero poi diventati una cifra distintiva della sua carriera.
Figlia del regista Roberto Rossellini e dell’attrice Ingrid Bergman, Isabella Rossellini ha raccolto un’eredità artistica importante, trasformandola però in un’identità personale e riconoscibile. Nel corso degli anni ha collaborato con alcuni dei più grandi registi del mondo, tra cui Robert Zemeckis, David O. Russell, Guy Maddin e i fratelli Paolo Taviani e Vittorio Taviani.
Approfondimento
Festa Cinema Roma: Isabella Rossellini "Più di una vita"
I successi recenti e la candidatura agli Oscar
Negli ultimi anni, l’attrice ha vissuto una nuova straordinaria stagione artistica. Tra le interpretazioni più apprezzate figura quella nel film La Chimera di Alice Rohrwacher, opera che ha ricevuto importanti riconoscimenti internazionali.
Grande attenzione anche per il ruolo interpretato in Conclave di Edward Berger, performance che le è valsa una candidatura all’Oscar come Miglior attrice non protagonista. Un traguardo che ha confermato ancora una volta la centralità di Isabella Rossellini nel cinema contemporaneo.
La sua presenza scenica continua infatti a essere sinonimo di eleganza, profondità interpretativa e grande forza comunicativa, qualità che le hanno permesso di attraversare epoche cinematografiche diverse senza mai perdere autenticità.
Approfondimento
Conclave, la recensione del film
L’amore per gli animali e i progetti sperimentali
Oltre al cinema, Isabella Rossellini ha coltivato negli anni una forte passione per il mondo animale e la divulgazione scientifica. L’attrice possiede infatti un master in Comportamento animale e Conservazione ottenuto all’Hunter College di New York.
Durante il festival, Rossellini parteciperà a una conversazione aperta al pubblico e presenterà una selezione di opere che raccontano il suo lato più creativo e sperimentale. Tra queste spicca la celebre web serie Green Porno, progetto ironico e originale nel quale l’attrice interpreta, in costume, i rituali di accoppiamento degli animali.
L’opera è diventata negli anni un piccolo cult internazionale grazie alla sua capacità di mescolare comicità, divulgazione e performance artistica. Verranno inoltre presentati diversi cortometraggi diretti o interpretati dall’artista, tra cui My Dad is 100 Years Old, Seduce Me, Mammas e i progetti sperimentali Darwin, What? e Darwin, What? What?.
Approfondimento
Isabella Rossellini nel cast di The Beauty, nuova serie di Ryan Murphy
Le parole del direttore artistico Giona A. Nazzaro
Il direttore artistico del festival, Giona A. Nazzaro, ha definito Isabella Rossellini “una vera leggenda del cinema contemporaneo”. Nelle sue dichiarazioni ufficiali ha sottolineato la straordinaria capacità dell’attrice di affrontare il rischio artistico con coraggio e spirito anticonformista.
Secondo Nazzaro, Rossellini ha trasformato l’imprevedibilità in una vera firma artistica, distinguendosi per intelligenza, ironia e libertà creativa. Il Locarno Film Festival ha quindi scelto di celebrarla non solo per il suo talento interpretativo, ma anche per il contributo culturale e umano offerto al cinema internazionale.
Approfondimento
Isabella Rossellini candidata agli Oscar 2025, la fotostoria
Un premio che celebra le grandi icone del cinema
L’Excellence Award rappresenta uno dei riconoscimenti più prestigiosi assegnati dal Locarno Film Festival. Negli anni il premio è stato conferito a numerosi protagonisti del cinema mondiale, tra cui Susan Sarandon, John Malkovich, Willem Dafoe, Isabelle Huppert e Ethan Hawke.
Nel 2025 il riconoscimento era stato assegnato all’attrice iraniana Golshifteh Farahani, confermando la volontà del festival di valorizzare artisti capaci di lasciare un segno profondo nel panorama cinematografico mondiale.
Approfondimento
Locarno Film Festival 2026, Pardo d’Onore al regista Darren Aronofsky
Locarno 2026 si prepara a una grande edizione
La 79ª edizione del Locarno Film Festival 2026 promette dunque di essere uno degli appuntamenti culturali più importanti dell’estate cinematografica europea. La presenza di Isabella Rossellini contribuirà ad arricchire ulteriormente il prestigio della manifestazione, da sempre punto di riferimento per il cinema d’autore e la scoperta di nuovi talenti.
Con il conferimento dell’Excellence Award, Locarno rende omaggio a un’artista capace di reinventarsi continuamente, attraversando generi, linguaggi e discipline con eleganza e libertà creativa. Una figura che continua ancora oggi a ispirare generazioni di spettatori, registi e interpreti in tutto il mondo.