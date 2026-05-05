Il regista statunitense riceverà il premio onorario durante la 79esima edizione della kermesse cinematografica. Nel corso della sua carriera ventennale, Darren Aronofsky ha firmato alcuni capolavori del cinema moderno, dall’esordio con π - Il teorema del delirio nel 1998, passando per Il cigno nero, fino ai più recenti The Whale e Una scomoda circostanza. Audace, provocatorio, disturbante, nelle sue pellicole ha esplorato i confini tra fede, desiderio, dipendenza e ossessione

Il Locarno Film Festival omaggerà il regista statunitense Darren Aronofsky con il Pardo d’Onore, uno dei premi più importanti della kermesse svizzera. Le cerimonia si svolgerà venerdì 14 agosto in Piazza Grande e nel corso della 79esima edizione, Aronofksy presenterà anche due dei suoi film più rappresentativi: The Fountain (2006) e Mother! (2017).

Il regista ha segnato un’epoca e si è ritagliato uno spazio unico nel cinema contemporaneo, grazie a titoli audaci e disturbanti come π (1998), Requiem for a Dream (2000), The Wrestler (2008; vincitore del Leone d’Oro alla Mostra d’arte cinematografica di Venezia), Black Swan (2010), Noah (2014) e The Whale (2022), che è valso a Brendan Fraser l’Oscar come miglior attore.

Le sue pellicole sono provocatorie, audaci; esplorano i confini tra fede, desiderio, ossessione, dipendenza.

“Sin dal suo indimenticabile esordio, il sorprendente e misterioso π (Pi) – ha spiegato il direttore artistico del festival, Gioana Nazzaro - Darren Aronofsky si è affermato come una delle energie più vitali e imprevedibili del cinema statunitense del nuovo millennio. Autore che ha fatto dell’imprevedibilità la sua cifra espressiva, ha sempre sfidato convenzioni e aspettative, non tentando mai di compiacere né il pubblico né tantomeno l’industria. Singolare, unico, radicale e visionario, Darren Aronofsky è riuscito nell’impresa di creare un’opera inconfondibile, tale da permettere la creazione dell’aggettivo aronofskiano, profondamente personale, ancorata in temi e ossessioni che ha sviscerato instancabilmente. Autore di titoli chiave come Requiem for a Dream, The Wrestler e Black Swan, ha firmato anche opere inclassificabili come Noah e Mother!. Darren Aronofsky incarna il piacere del cinema come rischio e sfida; e celebrarne il lavoro a Locarno, accogliendolo in Piazza Grande, è un modo per onorare la bellezza e la necessità della creatività” ha concluso.