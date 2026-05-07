Buon compleanno Chiara Ferragni, il post su Instagram per i 39 anni

Il 7 maggio Chiara Ferragni ha spento 39 candeline. L'imprenditrice digitale ha scelto ancora una volta i social per condividere il suo giorno speciale, pubblicando su Instagram un post intimo e personale. Le immagini raccontano una festa in casa con i figli Leone e Vittoria, e le parole che accompagnano le foto rivelano il desiderio di ritrovare un equilibrio autentico, lontano dai riflettori e vicino agli affetti più cari.

Una festa intima

Chiara Ferragni ha trascorso le prime ore del compleanno insieme ai suoi bambini, condividendo con i follower alcune immagini della serata: lei circondata da palloncini colorati, le candeline, un regalo inaspettato e i disegni preparati dai figli. A fare da filo conduttore al post non è stata una celebrazione in grande stile, ma una riflessione personale affidata a poche parole: il desiderio, per l'anno che inizia, di sentirsi sempre più a casa nella propria vita. Una frase semplice ma densa di significato, che arriva dopo un periodo tutt'altro che facile, segnato dalla fine della storia con Fedez e dalle polemiche legate al caso Pandoro. Il post ha raccolto in poche ore una valanga di commenti. Tra i primi messaggi di auguri è apparso quello della sorella Francesca, che ha risposto con un affettuoso "Auguri Sis", condividendo anche alcune fotografie di entrambe da bambine. Si sono aggiunti poi i messaggi dell'amica Veronica Ferraro e della cantante Annalisa.