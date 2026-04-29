Elena Santarelli è stata ospite dell'ultima puntata stagionale di Belve, il programma di Francesca Fagnani in onda su Rai 2. L'intervista ha alternato momenti leggeri a passaggi più accesi, con la showgirl che non ha esitato a dire la sua sul caso che ha travolto Chiara Ferragni.

Elena Santerelli su Chiara Ferragni e il Pandoro-Gate

Elena Santarelli è impegnata nel sostegno alle associazioni legate alla ricerca, dopo la malattia che ha colpito il figlio Giacomo. Quando Francesca Fagnani le ha chiesto se si fosse mai trovata davanti a casi di solidarietà solo apparente, la risposta è arrivata senza giri di parole: profonda delusione nei confronti di Chiara Ferragni e di chi le stava intorno, accusati di aver operato con scarsa trasparenza.

Per Santarelli, il danno più grave è quello inflitto a chi lavora davvero nel mondo del volontariato: le famiglie, le madri che si impegnano ogni giorno in modo concreto e che non meritano di vedere svilita la propria fatica. Da donna che ha vissuto in prima persona cosa significhi affidarsi alla solidarietà altrui, Santarelli ha sottolineato come una figura con decine di milioni di follower avrebbe avuto la responsabilità - e il potere - di fare qualcosa di davvero significativo per la ricerca. Le scuse pubbliche di Ferragni, a suo avviso, non bastano e non convincono.

Sul capitolo Fedez, invece, la showgirl ha riservato una battuta tagliente: dopo aver ascoltato l'ex marito di Ferragni come ospite in trasmissione, ha detto di aver guardato all'imprenditrice con occhi diversi, quasi con compassione per la situazione familiare vissuta negli ultimi anni.