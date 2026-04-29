Ospite dell'ultima puntata della stagione, la showgirl non si è risparmiata: dal Pandoro-gate alla rivelazione di un licenziamento ingiusto, fino alle confessioni esilaranti sul marito Bernardo Corradi
Elena Santarelli è stata ospite dell'ultima puntata stagionale di Belve, il programma di Francesca Fagnani in onda su Rai 2. L'intervista ha alternato momenti leggeri a passaggi più accesi, con la showgirl che non ha esitato a dire la sua sul caso che ha travolto Chiara Ferragni.
Elena Santerelli su Chiara Ferragni e il Pandoro-Gate
Elena Santarelli è impegnata nel sostegno alle associazioni legate alla ricerca, dopo la malattia che ha colpito il figlio Giacomo. Quando Francesca Fagnani le ha chiesto se si fosse mai trovata davanti a casi di solidarietà solo apparente, la risposta è arrivata senza giri di parole: profonda delusione nei confronti di Chiara Ferragni e di chi le stava intorno, accusati di aver operato con scarsa trasparenza.
Per Santarelli, il danno più grave è quello inflitto a chi lavora davvero nel mondo del volontariato: le famiglie, le madri che si impegnano ogni giorno in modo concreto e che non meritano di vedere svilita la propria fatica. Da donna che ha vissuto in prima persona cosa significhi affidarsi alla solidarietà altrui, Santarelli ha sottolineato come una figura con decine di milioni di follower avrebbe avuto la responsabilità - e il potere - di fare qualcosa di davvero significativo per la ricerca. Le scuse pubbliche di Ferragni, a suo avviso, non bastano e non convincono.
Sul capitolo Fedez, invece, la showgirl ha riservato una battuta tagliente: dopo aver ascoltato l'ex marito di Ferragni come ospite in trasmissione, ha detto di aver guardato all'imprenditrice con occhi diversi, quasi con compassione per la situazione familiare vissuta negli ultimi anni.
Il licenziamento, il calciatore e le confessioni sul marito
Ma, Elena Santarelli, non ha parlato solamente di Chiara Ferragni.
Alla domanda di Fagnani su chi le dovrebbe delle scuse, ha indicato un noto personaggio del mondo televisivo, di cui non ha fatto il nome, sostenendo di essere stata allontanata da un progetto dopo aver rifiutato un invito a cena. La showgirl ha anche svelato di aver ricevuto in passato le attenzioni insistenti di un calciatore molto famoso, che all'epoca era regolarmente sposato.
La parte più leggera dell'intervista ha riguardato invece il marito, l'ex calciatore Bernardo Corradi. Santarelli ha raccontato di aver voluto conoscere fin dall'inizio tutte le ex di lui, e che le due hanno trascorso ore a scorrere la rubrica del telefono: "C'erano tutte: Rai, Mediaset, Sky, La7, tutte le reti", ha detto tra le risate.