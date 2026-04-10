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Fedez papà per la terza volta: la fidanzata Giulia Honegger è incinta

Spettacolo
Instagram @fedez

La notizia, anticipata da Chi a metà marzo, ha trovato conferma nelle storie pubblicate dal rapper su Instagram

Fedez sarà di nuovo papà.

 

La notizia, anticipata dal settimanale Chi a metà marzo , ha fatto rapidamente il giro del web: Giulia Honegger, compagna del rapper, è in dolce attesa. Per l'artista si tratta della terza volta da padre, dopo Leone e Vittoria, i due figli avuti dall'ex moglie Chiara Ferragni. Per Giulia, invece, sarà la prima maternità.

La dolce attesa di Giulia

La conferma è arrivata grazie agli scatti pubblicati da Fedez su Instagram. Dopo i primi avvistamenti a Milano - in cui Giulia indossava una maglietta aderente che non nascondeva le forme, e lui appariva visibilmente sereno e affettuoso -, il rapper ha condiviso nelle sue storie diverse immagini della compagna. L'ultima delle quali non lascia spazio ai dubbi.

 

Nessun annuncio ufficiale, per ora, ma una foto sufficientemente eloquente da chiudere settimane di voci e speculazioni.

 

Del resto, già nei giorni scorsi un video casalingo con il cagnolino Maurizio si soffermava sulla pancia di Giulia. A Pasqua, poi, le foto postate sembravano un annuncio silenzioso. Che, ora, trova ulteriore conferma.

Chi è Giulia Honegger

Classe 2002, milanese, Giulia Honegger è una stilista e imprenditrice nel settore moda. Dopo aver frequentato il Collegio San Carlo di Milano, ha fondato insieme all'amica Lucrezia Savoldi Bellavitis il brand Ayme, progetto indipendente avviato nel 2024. Il suo profilo pubblico è sempre stato volutamente discreto: pochi post, nessuna sovraesposizione, una presenza social misurata che contrasta con la visibilità a cui Fedez ha abituato il suo pubblico nel corso degli anni. Le prime foto della coppia risalgono al luglio 2025, quando i due sono stati avvistati insieme in Sardegna, a Porto Cervo. Il primo bacio fotografato è di agosto. Da allora non si sono più separati: convivono, hanno adottato il cagnolino Maurizio e si sono mostrati uniti in ogni occasione pubblica, compreso il Festival di Sanremo 2026, dove Giulia era al fianco di Fedez durante tutta la settimana ligure. Proprio lì molti si aspettavano un annuncio ufficiale sulla gravidanza, ma il rapper si era limitato a parlare dell'arrivo di Maurizio come della novità familiare del momento.

La famiglia allargata e i rapporti con Chiara Ferragni

Secondo quanto riportato dal giornalista Giuseppe Candela, Fedez avrebbe già comunicato la notizia alla sua ex moglie. I rapporti tra i due non sarebbero idilliaci, ma entrambi continuano a mettere al primo posto il benessere di Leone e Vittoria, che dovranno presto accogliere un fratellino o una sorellina. Stando alle voci circolate dopo Pasqua, si tratterebbe di un maschio.

 

Nel frattempo, anche Chiara Ferragni sembra aver ritrovato la serenità accanto a José Hernandez, manager di origine colombiana.

 

A completare il quadro, nelle ultime settimane hanno preso piede anche voci su un possibile matrimonio tra Fedez e Giulia, con nozze che secondo alcune fonti potrebbero essere celebrate nell'estate del 2027. 

 

Approfondimento

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