Fedez, è uscito il nuovo singolo Telepaticamente

A pochi giorni dalla pubblicazione del brano Temet nosce, il rapper ha lanciato il singolo Telepaticamente continuando a raccontarsi tra vita privata e luci dei riflettori
Dopo aver conquistato il pubblico con il tormentone estivo Scelte Stupide in collaborazione con Clara e a pochi giorni di distanza dall’uscita del brano Temet nosce distribuito su YouTube e Instagram, Fedez (FOTO) ha pubblicato il nuovo singolo Telepaticamente.
fedez, il testo di telepaticamente
Archiviato il doppio appuntamento sul palco dell’Unipol Forum di Assago, l'artista ha alzato il sipario sulla sua nuova era discografica. Dopo l’uscita del brano Temet nosce, venerdì 31 ottobre il rapper ha lanciato Telepaticamente continuando a raccontarsi tra vita privata e luci dei riflettori. Nel brano, l’artista canta: “E rompiamolo ma dentro la stanza / Non davanti alla stampa / Questo silenzio / Stare ad ascoltare la rabbia / Tanto non ha importanza”.
Nella canzone Fedez si muove tra amori passati e voglia di conoscersi a fondo citando anche il suo libro L’acqua è sempre più profonda di come sembra da sopra: “Ti ho dato prova tutti i momenti / Che sembro privo di sentimenti / Prima era amore ora solo un nome sulla tua lista dei fallimenti / Penseranno che sia stato finto / Sparano all’artista muore la persona / Io rispondo l’acqua è sempre più profonda di come sembra da sopra”. In occasione del lancio del libro, l’artista aveva raccontato sul suo profilo Instagram: “Approcciare per la prima volta la scrittura senza il vincolo della rima. Qui ci sono errori, cadute, le parti che ho evitato per anni. Ricostruire e dare senso a ciò che, da fuori, poteva sembrare solo disordine. So che quello che farà discutere di più sarà la superficie. E forse per la prima volta nella mia vita è proprio la superficie a spaventarmi, non il fondo”.
Ecco il testo di Telepaticamente di Fedez:
Ti ho dato prova tutti i momenti
Che sembro privo di sentimenti
Prima era amore ora solo un nome sulla tua lista dei fallimenti
Penseranno che sia stato finto
Sparano all’artista muore la persona
Io rispondo l’acqua è sempre più profonda di come sembra da sopra
E rompiamolo ma dentro la stanza
Non davanti alla stampa
Questo silenzio
Stare ad ascoltare la rabbia
Tanto non ha importanza
Non farlo adesso che
Telepaticamente
È come rifare l’amore con te
Inevitabilmente
Sei un fiore del male che si prende cura di me
Non cambierò mai per i giornali che poi mi uccidono online ancora
Perché ti ho qui da sempre
Telepaticamente
Ogni volta invochi il karma sperando che mi uccida
Hai chiuso un occhio solo per prendere meglio la mira
Scappo scappo prima che mi prendi
Sputa nel mio piatto prima che si freddi
Non ti do più corda così non la spezzi
Ora grida al mondo quanto mi disprezzi
E rompiamolo ma dentro la stanza
Non davanti alla stampa
Questo silenzio
Stare ad ascoltare la rabbia
Tanto non ha importanza
Non farlo adesso che
Telepaticamente
È come rifare l’amore con te
Inevitabilmente
Sei un fiore del male che si prende cura di me
Non cambierò mai per i giornali che poi mi uccidono online ancora
Perché ti ho qui da sempre
Telepaticamente
Perché teoricamente
gli errori si fanno in due
Ma io valgo doppio
E poi tecnicamente
Io sarò tuo per sempre
Telepaticamente
È come rifare l’amore con te
Inevitabilmente
Sei un fiore del male che si prende cura di me
Non cambierò mai per i giornali che poi mi uccidono online ancora
Perché ti ho qui da sempre
Telepaticamente
Fedez è tra gli artisti più popolari della scena rap e non solo. Nel corso degli anni l’artista ha conquistato il pubblico, ricordiamo gli album Pop-Hoolista e Comunisti col Rolex con J-Ax, entrambi certificati con quattro dischi di platino. Tra i suoi brani, citiamo 21 grammi, Prima di ogni cosa, Bella storia e Battito, quest’ultimo presentato in gara sul palco del Teatro Ariston in occasione della 75esima edizione del Festival di Sanremo. Spazio anche a numerose collaborazioni: da L’amore eternit con Noemi a Sexy Shop con Emis Killa passando per Sapore con Tedua e Cigno nero, Magnifico e Chiamami per nome con Francesca Michielin.
