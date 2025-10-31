Fedez, è uscito il nuovo singolo Telepaticamente

A pochi giorni dalla pubblicazione del brano Temet nosce, il rapper ha lanciato il singolo Telepaticamente continuando a raccontarsi tra vita privata e luci dei riflettori

Dopo aver conquistato il pubblico con il tormentone estivo Scelte Stupide in collaborazione con Clara e a pochi giorni di distanza dall’uscita del brano Temet nosce distribuito su YouTube e Instagram, Fedez ( FOTO ) ha pubblicato il nuovo singolo Telepaticamente.

fedez, il testo di telepaticamente

Archiviato il doppio appuntamento sul palco dell’Unipol Forum di Assago, l'artista ha alzato il sipario sulla sua nuova era discografica. Dopo l’uscita del brano Temet nosce, venerdì 31 ottobre il rapper ha lanciato Telepaticamente continuando a raccontarsi tra vita privata e luci dei riflettori. Nel brano, l’artista canta: “E rompiamolo ma dentro la stanza / Non davanti alla stampa / Questo silenzio / Stare ad ascoltare la rabbia / Tanto non ha importanza”.

Nella canzone Fedez si muove tra amori passati e voglia di conoscersi a fondo citando anche il suo libro L’acqua è sempre più profonda di come sembra da sopra: “Ti ho dato prova tutti i momenti / Che sembro privo di sentimenti / Prima era amore ora solo un nome sulla tua lista dei fallimenti / Penseranno che sia stato finto / Sparano all’artista muore la persona / Io rispondo l’acqua è sempre più profonda di come sembra da sopra”. In occasione del lancio del libro, l’artista aveva raccontato sul suo profilo Instagram: “Approcciare per la prima volta la scrittura senza il vincolo della rima. Qui ci sono errori, cadute, le parti che ho evitato per anni. Ricostruire e dare senso a ciò che, da fuori, poteva sembrare solo disordine. So che quello che farà discutere di più sarà la superficie. E forse per la prima volta nella mia vita è proprio la superficie a spaventarmi, non il fondo”.

Ecco il testo di Telepaticamente di Fedez:

Ti ho dato prova tutti i momenti

Che sembro privo di sentimenti

Prima era amore ora solo un nome sulla tua lista dei fallimenti

Penseranno che sia stato finto

Sparano all’artista muore la persona

Io rispondo l’acqua è sempre più profonda di come sembra da sopra

E rompiamolo ma dentro la stanza

Non davanti alla stampa

Questo silenzio

Stare ad ascoltare la rabbia

Tanto non ha importanza

Non farlo adesso che

Telepaticamente

È come rifare l’amore con te

Inevitabilmente

Sei un fiore del male che si prende cura di me

Non cambierò mai per i giornali che poi mi uccidono online ancora

Perché ti ho qui da sempre

Telepaticamente

Ogni volta invochi il karma sperando che mi uccida

Hai chiuso un occhio solo per prendere meglio la mira

Scappo scappo prima che mi prendi

Sputa nel mio piatto prima che si freddi

Non ti do più corda così non la spezzi

Ora grida al mondo quanto mi disprezzi

E rompiamolo ma dentro la stanza

Non davanti alla stampa

Questo silenzio

Stare ad ascoltare la rabbia

Tanto non ha importanza

Non farlo adesso che

Telepaticamente

È come rifare l’amore con te

Inevitabilmente

Sei un fiore del male che si prende cura di me

Non cambierò mai per i giornali che poi mi uccidono online ancora

Perché ti ho qui da sempre

Telepaticamente

Perché teoricamente

gli errori si fanno in due

Ma io valgo doppio

E poi tecnicamente

Io sarò tuo per sempre

Telepaticamente

È come rifare l’amore con te

Inevitabilmente

Sei un fiore del male che si prende cura di me

Non cambierò mai per i giornali che poi mi uccidono online ancora

Perché ti ho qui da sempre

Telepaticamente