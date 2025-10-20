Fedez, testo e significato del nuovo singolo Temet Nosce

Il brano prende il nome della massima latina "conosci te stesso", che il film Matrix ha reso celebre e che - da Sanremo 2025 - il rapper porta sul collo

Fedez è tornato. Lunedì 20 ottobre, alle 13.00, il rapper ha pubblicato il nuovo singolo Temet Nosce, titolo latino che - derivante da una massima religiosa scolpita nel tempio di Apollo a Delfi - significa "conosci te stesso". E che, nel film Matrix, troviamo nella targa in legno dell'Orocalo che fa da guida ai potenziali Eletti. La stessa scritta, Fedez ce l'ha tatuata sul collo.

Il testo

Nessuno ci ha mai regalato un c***o, spostati

Burattini con i fili più sottili delle polveri

Gli schiavi dell'industria hanno al collo le catene

Una playlist di gente vuota con le tasche piene

Sono stato un bersaglio senza mai andare ad un poligono

Perché non c'è differenza tra un palco ed un patibolo

Mi ha salvato che son nato laddove si cresce in fretta

Se il dolore è naturale, allora soffrire è una scelta

La mia colazione: caffè corretto con il Rivotril

Non conoscerai la gioia se non scopri la sua antitesi

Urlo in faccia alla vita col veleno nei ventricoli

Che ci faccio con le ali se mi hai dato le vertigini?

E vorrei dare un senso ad una vita che fa senso

So che esiste un lieto fine, ma in un altro multiverso

Ho pregato di sparire e di darmi per disperso

Ma non ti puoi nascondere se scappi da te stesso

Per trovare il mio posto nel mondo

Devo lasciare il mio mondo al suo posto

Non ho mai avuto nulla da spartire insieme a loro

Ma, ti giuro, mi è servito per capire chi non sono

Per trovare il mio posto nel mondo

Devo lasciare ogni cosa al suo posto

D'ora in poi sarò felice di nascosto

Ho imparato a mie spese a non scherzare con il vuoto

Vedo gente stanca, io spero risponda al fuoco

Quando il gioco si fa duro capisci che non è un gioco

Ancora troppi scudi e troppi pochi sanpietrini

Le rivoluzioni sono idee che incontrano i fucili

Questa dolce vita l'ho sempre percepita amara

Una Repubblica fondata sui morti della lupara

Mi ha sussurrato piano ma con voce molto chiara

La libertà non si compra ma si paga cara



E poi ci troveremo come le star

A mischiare del whisky al Lexotan

Quando la realtà spaventa più dell'aldilà

Ti ritrovi con più amici in farmacia che al bar

Ho fatto errori che non se ne andranno via col tempo

Di quelli che più cancelli e più ti resta il segno

Cicatrici chiuse fuori ma ferite aperte dentro

Sono pieno di colori, una farfalla di cemento

Per trovare il mio posto nel mondo

Devo lasciare il mio mondo al suo posto

Non ho mai avuto nulla da spartire insieme a loro

Ma, ti giuro, mi è servito per capire chi non sono

Per trovare il mio posto nel mondo

Devo lasciare ogni cosa al suo posto

D'ora in poi sarò felice di nascosto

Ho imparato a mie spese a non scherzare con il vuoto