Fedez, testo e significato del nuovo singolo Temet Nosce

Il brano prende il nome della massima latina "conosci te stesso", che il film Matrix ha reso celebre e che - da Sanremo 2025 - il rapper porta sul collo
Fedez è tornato. Lunedì 20 ottobre, alle 13.00, il rapper ha pubblicato il nuovo singolo Temet Nosce, titolo latino che - derivante da una massima religiosa scolpita nel tempio di Apollo a Delfi - significa "conosci te stesso". E che, nel film Matrix, troviamo nella targa in legno dell'Orocalo che fa da guida ai potenziali Eletti. La stessa scritta, Fedez ce l'ha tatuata sul collo.
Il testo
Nessuno ci ha mai regalato un c***o, spostati
Burattini con i fili più sottili delle polveri
Gli schiavi dell'industria hanno al collo le catene
Una playlist di gente vuota con le tasche piene
Sono stato un bersaglio senza mai andare ad un poligono
Perché non c'è differenza tra un palco ed un patibolo
Mi ha salvato che son nato laddove si cresce in fretta
Se il dolore è naturale, allora soffrire è una scelta
La mia colazione: caffè corretto con il Rivotril
Non conoscerai la gioia se non scopri la sua antitesi
Urlo in faccia alla vita col veleno nei ventricoli
Che ci faccio con le ali se mi hai dato le vertigini?
E vorrei dare un senso ad una vita che fa senso
So che esiste un lieto fine, ma in un altro multiverso
Ho pregato di sparire e di darmi per disperso
Ma non ti puoi nascondere se scappi da te stesso
Per trovare il mio posto nel mondo
Devo lasciare il mio mondo al suo posto
Non ho mai avuto nulla da spartire insieme a loro
Ma, ti giuro, mi è servito per capire chi non sono
Per trovare il mio posto nel mondo
Devo lasciare ogni cosa al suo posto
D'ora in poi sarò felice di nascosto
Ho imparato a mie spese a non scherzare con il vuoto
Vedo gente stanca, io spero risponda al fuoco
Quando il gioco si fa duro capisci che non è un gioco
Ancora troppi scudi e troppi pochi sanpietrini
Le rivoluzioni sono idee che incontrano i fucili
Questa dolce vita l'ho sempre percepita amara
Una Repubblica fondata sui morti della lupara
Mi ha sussurrato piano ma con voce molto chiara
La libertà non si compra ma si paga cara
E poi ci troveremo come le star
A mischiare del whisky al Lexotan
Quando la realtà spaventa più dell'aldilà
Ti ritrovi con più amici in farmacia che al bar
Ho fatto errori che non se ne andranno via col tempo
Di quelli che più cancelli e più ti resta il segno
Cicatrici chiuse fuori ma ferite aperte dentro
Sono pieno di colori, una farfalla di cemento
Per trovare il mio posto nel mondo
Devo lasciare il mio mondo al suo posto
Non ho mai avuto nulla da spartire insieme a loro
Ma, ti giuro, mi è servito per capire chi non sono
Per trovare il mio posto nel mondo
Devo lasciare ogni cosa al suo posto
D'ora in poi sarò felice di nascosto
Ho imparato a mie spese a non scherzare con il vuoto
Il significato
Fedez torna ad affrontare il tema della depressione, nel brano Temet Nosce. Ma non è questa, l'unica tematica al centro del brano. Se da un lato cita il Lexotan e il Rivotril, entrambi medicinali appartenenti alla classe delle benzodiazepine, dall'altro critica l'industria musicale ("gli schiavi dell’industria hanno al collo le catene | una playlist di gente vuota con le tasche piene") e si confessa. Racconta d'essere stato un bersaglio, e d'essersi salvato solo grazie alle radici con la sua infanzia e col suo passato. Ma non risparmia neppure la società, quella "Repubblica fondata sui morti della lupara" in cui le rivoluzioni vengono represse con la forza ("le rivoluzioni sono idee che incontrano i fucili"). Con quei giochi di parole che sono il suo marchio di fabbrica, Fedez riprende le fila di Battito. E, ancora una volta, si mette a nudo nella sua musica.