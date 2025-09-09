Esplora tutte le offerte Sky
Winx Club: The Magic is Back, Clara firma la colonna sonora della nuova serie

Come riportato dall'ANSA, la cantante ha raccontato: "Sono cresciuta con le loro storie, i cui personaggi e scenari mi sono rimasti impressi in maniera indelebile e mi hanno spesso ispirata anche in ambito musicale e nel mio stile". Winx Club: The Magic is Back arriverà su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) il 2 ottobre

Clara (FOTO) ha inciso una nuova versione della sigla Under the Sign of Winx della serie reboot Winx Club: The Magic is Back targata Netflix. La cantante ha raccontato: "Sono molto contenta di poter prendere parte a un progetto in collaborazione con le Winx!".

Winx Club: The Magic is Back, clara: "Sono cresciuta con le loro storie"

Clara ha pubblicato due nuove versioni di Under the Sign of Winx, sigla della serie tv Winx Club: The Magic is Back. Come riportato dall’ANSA, la cantante ha dichiarato: “Sono molto contenta di poter prendere parte a un progetto in collaborazione con le Winx!”. Lunedì 8 ottobre il brano, nella doppia versione in italiano e inglese, ha debuttato sulle piattaforme musicali.

 

Successivamente, l’artista ha aggiunto: “Sono cresciuta con le loro storie, i cui personaggi e scenari mi sono rimasti impressi in maniera indelebile e mi hanno spesso ispirata anche in ambito musicale e nel mio stile. Non vedo l'ora di poter condividere con tutti il frutto di questa esperienza magica e spero che possa trasmettere tanta gioia quanta ne ha regalata a me". Winx Club: The Magic is Back, reboot della celebre serie animata, farà il suo atteso debutto sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) tra poche settimane, più precisamente il 2 ottobre.

Clara, esce oggi il singolo Uragani: testo e significato

Dopo aver dominato le classifiche estive con il tormentone Scelte stupide in collaborazione con Fedez (FOTO), venerdì 5 settembre Clara ha pubblicato il nuovo singolo Uragani. L'artista ha spiegato sul suo profilo Instagram: “Questo pezzo esce in un momento della mia vita di cambiamento e consapevolezza”.

Fedez e Clara hanno pubblicato il duetto Scelte stupide

Nel dicembre del 2023 Clara ha trionfato a Sanremo Giovani conquistando la possibilità di partecipare con Diamanti grezzi alla 74esima edizione del Festival di Sanremo. Nel febbraio di quest’anno l’artista è tornata in gara sul palco del Teatro Ariston presentando la canzone Febbre. Tra i suoi brani più popolari troviamo Un milione di notti con Mr. Rain, Ragazzi fuori e Nero Gotico. In autunno Clara sarà protagonista di due attesi appuntamenti live: il 28 novembre all’Orion di Roma e il 30 dello stesso mese al Fabrique di Milano.

