Winx Club: The Magic is Back, Clara firma la colonna sonora

Come riportato dall'ANSA, la cantante ha raccontato: "Sono cresciuta con le loro storie, i cui personaggi e scenari mi sono rimasti impressi in maniera indelebile e mi hanno spesso ispirata anche in ambito musicale e nel mio stile".

Clara ha pubblicato due nuove versioni di Under the Sign of Winx, sigla della serie tv Winx Club: The Magic is Back. Come riportato dall’ANSA, la cantante ha dichiarato: “Sono molto contenta di poter prendere parte a un progetto in collaborazione con le Winx!”. Lunedì 8 ottobre il brano, nella doppia versione in italiano e inglese, ha debuttato sulle piattaforme musicali.

Successivamente, l’artista ha aggiunto: “Sono cresciuta con le loro storie, i cui personaggi e scenari mi sono rimasti impressi in maniera indelebile e mi hanno spesso ispirata anche in ambito musicale e nel mio stile. Non vedo l'ora di poter condividere con tutti il frutto di questa esperienza magica e spero che possa trasmettere tanta gioia quanta ne ha regalata a me". Winx Club: The Magic is Back, reboot della celebre serie animata, farà il suo atteso debutto sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) tra poche settimane, più precisamente il 2 ottobre.