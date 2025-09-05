Clara, esce oggi il singolo Uragani: testo e significato

cui ci si attrae tanto quanto ci si distrugge, dove è impossibile trovare un equilibrio fra il desiderio malato di stare insieme e il bisogno di libertà, portando quindi a una rottura necessaria. L’atmosfera sonora del singolo è cupa come le emozioni che traspaiono dal testo, senza però rinunciare a una forte vena dance che rende il brano contagioso: " Uragani esce in un momento particolare della mia vita -ha commentato Clara - di cambiamento e consapevolezza. Appena l’ho registrata in studio ho capito che volevo farla uscire, racconta un messaggio di libertà d’essere se stessi e di non far influenzare le proprie decisioni da nessuno che per me è fondamentale".

Clara torna col singolo Uragani . Il brano è stato scritto da Clara stessa con Alessandro La Cava e Federica Abbate e prodotto da Merk & Kremont. La giovane cantante parla con disarmante onestà e innegabile rabbia di un rapporto in

URAGANI, IL TESTO

Lasciami scegliere come fare e disfare un errore

Voglio spezzare la voce a un live

Lasciami fare l'amore anche se è solo attrazione

Pensi non provo dolore?

Non darmi della falsa

Se metto il trucco sulla faccia

"Bastarda" scritto sulla maglia

Che vuole cambiare vita

Che ha bisogno d'aria

e impazzirai

Non sono come tu mi vuoi

Pretendi ancora gli occhi miei

Perché tu non riesci a stare senza



Ma togli le tue mani, mani dentro le mie mani, mani

Che non respiro perché

Si aprono due ali, ali, ali quando ti allontani

E non vuoi capirlo perché

Mi chiedi la luna, poi le stelle

Ma risvegli l'inferno che è in me

Se lasci le tue mani, mani dentro le mie mani, mani

Quelle volte che tu urlavi, mi lanciavi addosso gli uragani



Mi annoio quando parli troppo, tanto non ti ascolto

Almeno tu nell'universo non mi stare addosso

Per amore non si muore, passo dopo passo

Perderò ancora la voce ad un live

E lo sai bene che viaggerò in contromano

Tu di me dici che, che sono una bastarda

Che mette il trucco sulla faccia e scappa



Ma togli le tue mani, mani dentro le mie mani, mani

Che non respiro perché

Si aprono due ali, ali, ali quando ti allontani

E non vuoi capirlo perché

Mi chiedi la luna, poi le stelle

Ma risvegli l'inferno che è in me

Se lasci le tue mani, mani dentro le mie mani, mani

Quelle volte che tu urlavi, mi lanciavi addosso gli uragani



E impazzirai

Non sono come tu mi vuoi

Pretendi ancora gli occhi miei

Perché tu non riesci a stare senza



Ma togli le tue mani, mani dentro le mie mani, mani

Che non respiro perché

Si aprono due ali, ali, ali quando ti allontani

E non vuoi capirlo perché

Mi chiedi la luna, poi le stelle

Ma risvegli l'inferno che è in me

Se lasci le tue mani, mani dentro le mie mani, mani

Quelle volte che tu urlavi, mi lanciavi addosso gli uragani