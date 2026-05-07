La seconda stagione della serie tv thriller poliziesca e forense Scarpetta con protagonista Nicole Kidman, che il mese scorso ha iniziato le riprese a Nashville, in Tennessee, e che uscirà su Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick), ha arricchito il cast di nuovi membri. Come ha riportato in esclusiva la rivista Deadline, il primo è l’attore David Arquette, che ha recentemente terminato le riprese sia del film Evil Genius di Courteney Cox e con Patricia Arquette e David Harbour, sia del film The Mess We Made con Molly Ringwald e Grace Beedie. La seconda è l’attrice Jodi Balfour, nota per aver recitato nelle serie tv The Crown, Ted Lasso, Quarry e For All Mankind. Il terzo è l’attore William Zabka, che ha recitato nei panni di Johnny Lawrence nella saga di Karate Kid, ruolo che ha poi ripreso nella serie tv Cobra Kai. Gli altri progetti nei quali l'interprete ha lavorato includono i film Un ragazzo come gli altri, Ma guarda un po’ ‘sti americani! e A scuola con papà e la serie tv The Equalizer. La quarta è l’attrice Stella Baker, nota per il ruolo da protagonista nelle serie tv The Republic of Sarah, Tell Me Your Secrets e Walker: Independence. La quinta è l’attrice Kim Dickens, che ha recitato nella serie tv Sorelle sbagliate, ha recentemente terminato le riprese del film Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) Saturn Return e prossimamente girerà sempre per la piattaforma di streaming il film An Innocent Girl. Il sesto è l’attore Troy Garity, che ha da poco terminato le riprese del film Billings e ha recitato nella pellicola Bull Run e nelle serie tv On the Verge di Netflix e Ballers. Il settimo è l’attore Jerod Haynes, che include film come Ti amo Presidente, Benji e Redliners e serie tv come The Village. L’ottavo è il rapper Michael “Killer Mike” Render, che ha vinto tre Grammy Awards per il suo album Michael del 2023, ha recitato nel film Baby Driver – Il genio della fuga, Idlewild e ATL e ha recentemente interpretato un ruolo ricorrente nella serie tv The Lowdown. La nona è l’attrice Holland Taylor, vincitrice di un Emmy Award, recentemente apparsa nella serie tv The Morning Show e prossimamente parte del cast della serie tv comica Brothers con Matthew McConaughey e Woody Harrelson.