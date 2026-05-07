Jane Fonda, il messaggio commosso per la morte di Ted Turner

L'attrice premio Oscar ha ripercorso il decennio trascorso accanto al magnate dei media, descrivendo un amore che l'ha cambiata profondamente e un legame che, nonostante il divorzio, non si è mai spezzato del tutto
Dopo la scomparsa di Ted Turner, fondatore di CNN, morto il 6 maggio all'età di 87 anni, l'ex moglie Jane Fonda ha affidato a Instagram un lungo e toccante ricordo. L'attrice premio Oscar ha ripercorso il decennio trascorso accanto al magnate dei media, descrivendo un amore che l'ha cambiata profondamente e un legame che, nonostante il divorzio, non si è mai spezzato del tutto.
Un addio che viene dal cuore
Poche ore dopo la notizia della morte di Ted Turner, Jane Fonda ha scelto i social network per condividere il suo dolore. Nel post, accompagnato da una fotografia dei due insieme, l'attrice ha descritto l'ex marito come una figura travolgente, capace di irrompere nella sua vita con una vitalità e un'energia fuori dal comune. Ha raccontato di aver trovato in lui qualcosa di raro: un uomo che insieme sapeva avere bisogno di lei e, al contempo, prendersi cura di lei. Una combinazione che, a suo dire, si era rivelata trasformativa e aveva contribuito a farle ritrovare fiducia in se stessa.
Fonda ha ritratto Turner come un uomo straordinario sotto ogni aspetto: visionario negli affari, brillante, dotato di un senso dell'umorismo fuori scala e allo stesso tempo capace di un'inattesa vulnerabilità emotiva. Lo ha definito un maestro di strategia, formatosi sui classici greci e sulle grandi battaglie della storia, qualità che trasferiva tanto nella gestione dei suoi impero televisivo quanto nella sua passione per la vela, con cui aveva conquistato la America's Cup. Ha ricordato anche la sua vena competitive, seconda, a suo giudizio, soltanto a quella di Katharine Hepburn.
Un impero mediatico e una vita fuori dall'ordinario
Ted Turner è stato uno dei personaggi più influenti nella storia dei media americani. Fondò la CNN nel 1980, rivoluzionando il concetto di informazione televisiva con il primo canale di notizie attivo ventiquattro ore su ventiquattro. Nel corso degli anni costruì un vero e proprio impero, che comprendeva TBS, TNT, Turner Classic Movies e Cartoon Network, prima di cedere tutto a Time Warner nel 1995 per oltre sei miliardi di dollari. Oltre agli affari, Turner era noto per il suo impegno nella tutela dell'ambiente e delle specie animali in pericolo, diventando uno dei più grandi proprietari terrieri privati degli Stati Uniti. Nel post, Fonda ha ricordato questa passione con parole dense di emozione, immaginandolo accolto in paradiso da tutti gli animali che aveva contribuito a salvare dall'estinzione: lupi, bisonti, orsi neri e molte altre specie.
Turner e Fonda si sono conosciuti nel 1990, per poi sposarsi nel 1991 e divorziare nel 2001, dopo dieci anni insieme. Nonostante la separazione, hanno mantenuto un rapporto cordiale.
Fonda ha concluso il suo messaggio con un pensiero affettuoso per i cinque figli che Turner lascia, e con un saluto finale: riposa in pace, Ted. Sei amato e sarai ricordato.