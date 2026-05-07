Jane Fonda, il messaggio commosso per la morte di Ted Turner

L'attrice premio Oscar ha ripercorso il decennio trascorso accanto al magnate dei media, descrivendo un amore che l'ha cambiata profondamente e un legame che, nonostante il divorzio, non si è mai spezzato del tutto

Dopo la scomparsa di Ted Turner, fondatore di CNN, morto il 6 maggio all'età di 87 anni, l'ex moglie Jane Fonda ha affidato a Instagram un lungo e toccante ricordo. L'attrice premio Oscar ha ripercorso il decennio trascorso accanto al magnate dei media, descrivendo un amore che l'ha cambiata profondamente e un legame che, nonostante il divorzio, non si è mai spezzato del tutto.

Un addio che viene dal cuore

Poche ore dopo la notizia della morte di Ted Turner, Jane Fonda ha scelto i social network per condividere il suo dolore. Nel post, accompagnato da una fotografia dei due insieme, l'attrice ha descritto l'ex marito come una figura travolgente, capace di irrompere nella sua vita con una vitalità e un'energia fuori dal comune. Ha raccontato di aver trovato in lui qualcosa di raro: un uomo che insieme sapeva avere bisogno di lei e, al contempo, prendersi cura di lei. Una combinazione che, a suo dire, si era rivelata trasformativa e aveva contribuito a farle ritrovare fiducia in se stessa.

Fonda ha ritratto Turner come un uomo straordinario sotto ogni aspetto: visionario negli affari, brillante, dotato di un senso dell'umorismo fuori scala e allo stesso tempo capace di un'inattesa vulnerabilità emotiva. Lo ha definito un maestro di strategia, formatosi sui classici greci e sulle grandi battaglie della storia, qualità che trasferiva tanto nella gestione dei suoi impero televisivo quanto nella sua passione per la vela, con cui aveva conquistato la America's Cup. Ha ricordato anche la sua vena competitive, seconda, a suo giudizio, soltanto a quella di Katharine Hepburn.