Morto Ted Turner, il fondatore della CNN: aveva 87 anni

Ted Turner, il magnate dei media e filantropo che ha fondato la CNN, è morto a 87 anni. Lo annuncia la rete.

Il profilo

Imprenditore di Atlanta nato in Ohio, soprannominato, scrive la CNN, "la Bocca del Sud" per il suo carattere schietto, ha costruito un impero mediatico. Turner è stato anche uno yachtsman di fama internazionale. Ha fondato la United Nations Foundation e si è sempre impegnato attivamente su diversi temi, in primis quello ambientale. Nel 1991 sposò l'attrice e attivista Jane Fonda, che ha sempre definito "l'amore della sua vita", nonostante il divorzio nel 2001.

Turner sarà sempre ricordato per aver dato il via all'idea di trasmettere notizie da tutto il mondo in tempo reale, a tutte le ore. Nel 1991 il "Time" lo nominò "Uomo dell'anno". Pur avendo poi venduto le sue reti, Turner ha sempre definito la CNN come il risultato più grande della sua vita.

"Ted era un leader profondamente coinvolto e determinato, intrepido, senza paura e sempre disposto a seguire un’intuizione e fidarsi del proprio giudizio", ha dichiarato Mark Thompson, presidente e CEO di CNN Worldwide: "È stato e sarà sempre lo spirito guida della CNN. Ted è il gigante sulle cui spalle ci reggiamo, e oggi ci fermeremo tutti un momento per riconoscere lui e il suo impatto sulle nostre vite e sul mondo".

Turner aveva rivelato di soffrire di demenza a corpi di Lewy, un disturbo cerebrale progressivo. All'inizio del 2025, era stato ricoverato in ospedale per una forma lieve di polmonite. Lascia cinque figli, 14 nipoti e due pronipoti.