21/21 PiperFilm

L'AMORE STA BENE SU TUTTO - DAL 6 MAGGIO - Commedia sentimentale di e con Giampaolo Morelli, esplora l'amore e le sue sfumature attraverso le vicende di un gruppo di uomini e donne che hanno il volto di Claudia Gerini, Monica Guerritore, Paolo Calabresi, Max Tortora e Ilenia Pastorelli e Gian Marco Tognazzi.

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