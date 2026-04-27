21 film da vedere al cinema a maggio, da The Mandalorian and Grogu a Illusione. FOTO
Maggio vedrà in sala i grandi blockbuster e le pellicole d'autore, tra cui spiccano molte opere italiane e il nuovo lungometraggio di Pedro Almodóvar proveniente dal Festival di Cannes. Arrivano al cinema anche l'atteso nuovo capitolo tratto dall'universo di "Star Wars" e la commedia di stampo mistery dal cast stellare con Hugh Jackman, "Pecore sotto copertura". Poi: animazione e molti documentari per gli amanti della musica. L'elenco dei titoli con le date di uscita
A cura di Vittoria Romagnuolo