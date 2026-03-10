Il primo video promozionale ufficiale dell’attesissimo action-thriller firmato dal regista britannico è finalmente disponibile. Sul grande schermo il film schiera un trio di interpreti conosciuti in tutto il mondo: Henry Cavill, Jake Gyllenhaal ed Eiza González. La pellicola si propone di unire il ritmo serrato e lo stile narrativo frenetico che hanno reso celebre il cineasta inglese, ormai un vero e proprio riferimento del genere, a sequenze d’azione spettacolari, inserite in un’atmosfera tesa e al contempo attraversata da tocchi di ironia

È stato diffuso il primo trailer ufficiale (che potete guardare nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo) di In the Grey, il nuovo action-thriller diretto dal regista britannico Guy Ritchie. Il film porta sullo schermo un trio di interpreti molto noti al pubblico internazionale: Henry Cavill, Jake Gyllenhaal ed Eiza González. La pellicola promette di combinare l’energia narrativa e il montaggio rapido tipici del cinema di Ritchie con sequenze d’azione ad alto impatto, immerse in un clima carico di tensione e attraversato da momenti di ironia.

Il materiale promozionale offre un primo sguardo a un racconto che si muove tra missioni rischiose e scelte morali ambigue, elementi che rappresentano da tempo una cifra stilistica del regista.

Una missione da un miliardo di dollari

Al centro della vicenda del film In the Grey si trova un’unità clandestina composta da agenti operativi d’élite. Il loro compito è recuperare una fortuna pari a un miliardo di dollari, finita nelle mani di un tiranno privo di scrupoli. L’operazione, complessa e pericolosa, spinge i protagonisti a muoversi in un territorio etico incerto, dove la distinzione tra giusto e sbagliato diventa sempre più sfumata.

La squadra è guidata da Bronco, personaggio interpretato da Jake Gyllenhaal, e dal britannico Sid, a cui presta il volto Henry Cavill. Accanto a loro agisce Sophia, figura interpretata da Eiza González. Il titolo stesso del film richiama esplicitamente questa condizione di costante ambiguità morale: come suggerisce il trailer, i protagonisti operano nel “grigio”, uno spazio intermedio che separa il bene dal male e che definisce il contesto delle loro azioni.

Un cast di supporto di primo piano

Accanto ai tre protagonisti principali, In the Grey può contare su un cast di supporto composto da diversi interpreti di rilievo. Tra questi figurano Rosamund Pike, Fisher Stevens, Carlos Bardem e Kristofer Hivju, presenze che arricchiscono ulteriormente l’impianto narrativo del film.

Il progetto rappresenta un nuovo capitolo nelle collaborazioni artistiche di Guy Ritchie con alcuni dei membri del cast. Il regista britannico aveva infatti già diretto Jake Gyllenhaal nel thriller The Covenant. Più di recente, invece, Guy Ritchie aveva lavorato con Henry Cavill ed Eiza González nel film Il ministero della guerra sporca, rafforzando un rapporto professionale che torna ora sul set di In the Grey.

Con l’uscita del primo trailer, l’action-thriller offre dunque un’anticipazione di un racconto dominato da missioni ad alto rischio, personaggi complessi e quella miscela di ritmo serrato e tensione narrativa che caratterizza da tempo la filmografia di Guy Ritchie.