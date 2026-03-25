Pecore sotto copertura, il trailer del film con Hugh Jackman. VIDEO

Arriverà in Italia al cinema dal 7 maggio, con la distribuzione di Eagle Pictures, Pecore sotto copertura, il nuovo film di Kyle Balda, animatore e regista di Minions e del suo sequel e di Cattivissimo Me 3, che promette di intrattenere il pubblico attraverso una originale e molto divertente rivisitazione del genere mistery.

Il trailer della pellicola - disponibile in testa a questo videoarticolo nella versione originale - prova come gli ovini del titolo siano le vere star della storia, certamente più scaltri dei protagonisti umani nel risolvere il caso della morte misteriosa del pastore George Hardy, interpretato da Hugh Jackman.

L'attore australiano non è il solo grande nome del cast della commedia che vanta la presenza di numerosi altri volti hollywoodiani.

La clip mostra brevemente anche gli altri interpreti del film, tra cui spiccano Emma Thompson, Bryan Cranston, Patrick Stewart e Regina Hall.

Accanto a loro anche Nicholas Galitzine, Molly Gordon, Nicholas Braun, Julia Louis-Dreyfus, Hong Chau, Chris O'Dowd, George Harris, Raj Ghatak e Joshua Hill.

La trama del film, una crime story surreale

Il pastore George Hardy (Jackman) aveva l'abitudine di leggere ad alta voce alle sue pecore i suoi libri gialli preferiti.

Il pastore non sapeva, però, che gli ovini erano in grado di capire perfettamente le sue parole al punto da diventare degli abili detective.

L'occasione per mettersi alla prova arriva con la morte improvvisa di George, un evento su cui occorre fare chiarezza dal momento che l'uomo ha lasciato in eredità una grossa somma di denaro.

Mentre gli umani si affannano a capire cosa può essere accaduto in quello che ha tutta l'aria di essere un omicidio, le pecore sanno cosa fare: iniziare un'indagine parallela che finirà per dare esiti più certi e più efficaci di quella ufficiale.



Pecore sotto copertura è tratto dal romanzo della tedesca Leonie Swann Glennkill – Un giallo di pecore, adattato per il grande schermo da Swann con la collaborazione di Craig Mazin, che ha firmato copioni di successo tra cui la miniserie Cernobyl, e con Neil Druckmann la serie The Last of Us.