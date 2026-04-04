Disponibile il trailer di Illusione, il nuovo film di Francesca Archibugi con Jasmine Trinca, Michele Riondino, Angelina Andrei e Vittoria Puccini, nelle sale dal 7 maggio con 01 Distribution. Un thriller psicologico ambientato a Perugia che segue il caso della giovane Rosa Lazar, ritrovata viva dopo violenze misteriose. Tra indagine giudiziaria e discesa nella psiche, il film intreccia verità e menzogna in un racconto inquietante e attuale

Il ritorno di Archibugi tra verità e menzogna

C’è qualcosa di profondamente disturbante – e irresistibile – nel trailer di Illusione, il nuovo film di Francesca Archibugi. Un ritorno al cinema che abbandona ogni comfort zone per addentrarsi in un territorio ambiguo, dove la verità non è mai lineare e la realtà sembra continuamente sfaldarsi sotto lo sguardo di chi osserva.

Il film arriverà nelle sale il 7 maggio distribuito da 01 Distribution e si presenta già come uno dei titoli italiani più stratificati della stagione.

Una storia che inizia come un caso e diventa un enigma

Tutto parte da un’immagine: una ragazza in un fosso, vestita come una modella, immobile. Poi un respiro. È viva.

Si chiama Rosa Lazar, ha meno di sedici anni, viene dalla Moldavia. Ma ciò che rende il caso davvero perturbante non è solo la violenza subita — è la sua incapacità (o volontà?) di raccontarla. Rosa sorride, minimizza, nasconde. È una presenza opaca, sfuggente, quasi irreale.

Attorno a lei si muovono due figure: la sostituta procuratrice Cristina Camponeschi e lo psicologo Stefano Mangiaboschi. Due indagini parallele: una giudiziaria, l’altra interiore. E forse nessuna delle due porterà davvero alla verità.

Un cast corale per un racconto inquieto

A guidare il film è Jasmine Trinca, affiancata da Michele Riondino, Angelina Andrei e Vittoria Puccini, con la partecipazione di Francesca Reggiani, Aurora Quattrocchi e Filippo Timi.

Un ensemble che promette tensione e sfumature, perfettamente in linea con una scrittura firmata dalla stessa Archibugi insieme a Laura Paolucci e Francesco Piccolo.

Dietro la macchina da presa, una squadra solida: fotografia di Francesco Di Giacomo, montaggio di Esmeralda Calabria e musiche originali di Battista Lena, a costruire un’atmosfera che — già dal trailer — si muove tra gelo emotivo e vertigine.

Un thriller psicologico che guarda dentro, non fuori

Illusione non sembra interessato alla verità dei fatti, ma a quella delle persone. A ciò che scegliamo di raccontare, a ciò che rimuoviamo, a ciò che trasformiamo per sopravvivere.

E allora il mistero non è solo “cosa è successo a Rosa”, ma chi è davvero Rosa. E, forse, chi siamo noi quando smettiamo di distinguere tra realtà e costruzione.

Il trailer suggerisce proprio questo: non una risposta, ma una crepa.

Ed è da lì che il film sembra voler iniziare davvero.