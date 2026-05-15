Spider-Man Brand New Day, nuovo backstage e poster ufficiale

Sony Pictures ha diffuso un nuovo backstage di Spider-Man: Brand New Day, il film Marvel con Tom Holland in arrivo al cinema il 29 luglio 2026. Nel video l’attore saluta i fan presenti sul set mentre vengono mostrate alcune spettacolari scene d’azione girate in location reali. Online anche il nuovo poster ufficiale del film, che anticipa il tono più maturo e drammatico del nuovo capitolo dedicato a Peter Parker

Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland saluta i fan nel nuovo backstage del film L’attesa attorno a Spider-Man: Brand New Day continua a crescere. Dopo mesi di indiscrezioni, foto rubate dal set e teorie dei fan, Sony Pictures ha pubblicato un nuovo video backstage dedicato al film con Tom Holland, offrendo uno sguardo più ravvicinato sul nuovo corso cinematografico dell’Uomo Ragno. Nel filmato vengono mostrate alcune delle principali sequenze action girate in location reali tra le strade di New York, con stunt, inseguimenti e scene acrobatiche che sembrano voler riportare Spider-Man a una dimensione più fisica e urbana rispetto agli ultimi capitoli del Marvel Cinematic Universe. Tra una ripresa e l’altra, Holland saluta la folla accorsa sul set, si concede ai fan e scherza con la troupe, confermando ancora una volta il rapporto molto diretto costruito negli anni con il pubblico Marvel.

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Online anche il nuovo poster ufficiale Oltre al backstage, è stato diffuso online anche il nuovo poster ufficiale del film, l’immagine promozionale che accompagnerà il lancio della pellicola nei prossimi mesi. Il poster suggerisce un’atmosfera più cupa e malinconica rispetto alla trilogia precedente. Peter Parker appare sempre più distante dall’adolescente impacciato conosciuto nei film diretti da Jon Watts, mentre la città di New York sembra tornare al centro del racconto come spazio concreto, rumoroso e pericoloso. Una scelta che sembra voler rassicurare anche quella parte di fandom che negli ultimi anni chiedeva uno Spider-Man meno legato agli Avengers e più vicino alla dimensione classica del personaggio Marvel. Approfondimento Spider-Man: Brand New Day, il trailer è il più visto della storia

Un Peter Parker completamente solo Dopo gli eventi di Spider-Man: No Way Home, Peter Parker vive ormai in una realtà completamente diversa. Il sacrificio finale del precedente capitolo ha cancellato il suo ricordo dalla mente di tutti: MJ, Ned e le persone che amava non sanno più chi sia davvero. Quattro anni dopo, Peter conduce una vita solitaria e anonima, dedicandosi esclusivamente alla protezione di New York come Spider-Man a tempo pieno. La sinossi ufficiale descrive un eroe schiacciato dal peso delle responsabilità, sempre più consumato dalla pressione psicologica e fisica della sua doppia vita. Secondo quanto anticipato dalla produzione, proprio questa pressione scatenerà nel protagonista una misteriosa evoluzione fisica che potrebbe mettere a rischio la sua stessa esistenza. Un dettaglio volutamente enigmatico che ha già acceso numerose teorie online tra i fan Marvel. Parallelamente, New York sarà travolta da una nuova ondata di crimini e Spider-Man dovrà affrontare, secondo la sinossi ufficiale, una delle minacce più pericolose della sua vita. Approfondimento Zendaya su Tom Holland: "È la mia persona"

Un nuovo tono per la saga Marvel Il titolo Brand New Day richiama una delle storyline più celebri dei fumetti Marvel e rappresenta programmaticamente una rinascita narrativa per Spider-Man. La sensazione è che il film voglia archiviare definitivamente il tono da teen movie che aveva caratterizzato la precedente trilogia per abbracciare atmosfere più adulte, drammatiche e introspettive. Un Peter Parker meno dipendente dall’eredità di Tony Stark e più vicino alla tradizione malinconica dell’eroe di quartiere creato da Stan Lee e Steve Ditko. Dietro la macchina da presa c’è Destin Daniel Cretton, già autore di Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, mentre alla sceneggiatura tornano Chris McKenna ed Erik Sommers, gli stessi autori di Homecoming, Far From Home e No Way Home. Secondo molti osservatori, proprio questo cambio di tono potrebbe rappresentare la vera sfida del film: costruire uno Spider-Man più maturo senza perdere la leggerezza emotiva che ha reso così amata la versione interpretata da Holland. Approfondimento Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland aggiorna i fan dopo l'incidente

Il cast tra ritorni e nuovi arrivi Accanto a Tom Holland torneranno anche Zendaya nel ruolo di MJ e Jacob Batalon in quello di Ned, anche se il loro rapporto con Peter sarà inevitabilmente diverso dopo il finale di No Way Home. Tra le presenze più attese figura anche Jon Bernthal nei panni di Frank Castle/Punisher, personaggio che potrebbe contribuire a spingere il film verso territori più duri e realistici. Confermato inoltre il ritorno di Mark Ruffalo come Bruce Banner/Hulk e di Michael Mando nel ruolo di Mac Gargan. Tra i nuovi ingressi spiccano invece Sadie Sink, amatissima dal pubblico di Stranger Things, e Liza Colón-Zayas, il cui personaggio resta ancora avvolto nel mistero. La presenza di Gargan ha già alimentato diverse speculazioni online: molti fan ipotizzano infatti l’arrivo definitivo dello Scorpione, storico villain dei fumetti Marvel rimasto finora soltanto accennato nel franchise cinematografico Approfondimento Spider-Man 4, Sadie Sink di Stranger Things si aggiunge al cast