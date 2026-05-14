DJ, Raccomandati e Veloci hanno sfidato i lottatori di sumo e si sono lanciati giù da una torre a suon di numeri giapponesi. Le DJ, che hanno firmato per prime il Libro Rosso, si sono qualificate direttamente in finale e hanno vinto un bonus. Dopo altre prove tra insegne e puzzle, i Veloci sono arrivati terzi e i Raccomandati sono diventati gli ultimi avversari delle DJ. Giunti al Tappeto Rosso a Kyoto, i Raccomandati hanno vinto, mentre le DJ si sono qualificate seconde.