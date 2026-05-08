Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
TV Show

Pechino Express, fuori le Albiceleste: "Pronte a rifarlo mille volte"

Barbara Ferrara

Barbara Ferrara

Dopo aver percorso 627 sudatissimi chilometri, a un passo dall’ambita finale della prossima settimana, le due sorelle argentine Candelaria e Camila Solórzano si ritrovano fuori dai giochi. "E' stata un'esperienza incredibile, da rifare altre mille volte, sempre insieme". Ecco cosa ci hanno raccontato della loro esperienza, innanzitutto umana

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ