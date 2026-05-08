Pechino Express, fuori le Albiceleste: "Pronte a rifarlo mille volte"

Dopo aver percorso 627 sudatissimi chilometri, a un passo dall’ambita finale della prossima settimana, le due sorelle argentine Candelaria e Camila Solórzano si ritrovano fuori dai giochi. "E' stata un'esperienza incredibile, da rifare altre mille volte, sempre insieme". Ecco cosa ci hanno raccontato della loro esperienza, innanzitutto umana