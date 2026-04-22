Drake, il nuovo album Ice Man uscirà il 15 maggio

Drake ha scelto un modo originale per svelare titolo e data di uscita del nuovo progetto discografico. L’artista ha nascosto le informazioni in un’enorme scultura di ghiaccio posizionata in una piazza di Toronto . I fan, curiosi di conoscere i dettagli, hanno agevolato lo scioglimento del ghiaccio fino allo svelamento del messaggio. Ice Man uscirà venerdì 15 maggio . Il rapper ha documentato l’iniziativa con alcuni scatti condivisi sul suo profilo Instagram da oltre 140.000.000 di follower. Silenzio sugli altri dettagli del lavoro: dalla tracklist alla presenza di collaborazioni.

Drake è tra gli artisti di maggior successo a livello mondiale. Nel corso degli anni il cantante ha influenzato la scena rap e non solo conquistando il favore del pubblico e della critica. L'artista ha all'attivo sette album al primo posto della classifica US Billboard 200, tra i più popolari troviamo Views, Scorpion e Certified Lover Boy. Per quanto riguarda i singoli, citiamo Headlines, Hotling Bling, Controlla, Fake Love, In My Feelings e Nokia.

Spazio anche alle collaborazioni: da Sicko Mode con Travis Scott a Mia con Bad Bunny (FOTO) passando per No Guidance con Chris Brown e Popstar con DJ Khaled. Inoltre, Drake vanta numerosi riconoscimenti, tra i quali cinque statuette ai Grammy Awards su cinquantasei nomination.