Drake, il nuovo album Ice Man uscirà il 15 maggio

Venerdì 15 maggio il rapper canadese pubblicherà il nuovo progetto discografico Ice Man, in uscita a quasi tre anni dal precedente album For All the Dogs, arrivato al primo posto della classifica US Billboard 200
Meno di un mese al ritorno di Drake. Dopo settimane di indiscrezioni non confermate, il rapper canadese ha finalmente annunciato la data di uscita di Ice Man: venerdì 15 maggio. Il lavoro vedrà la luce a quasi tre anni di ditanza dal precedente For All the Dogs.
drake, ice man in arrivo il 15 maggio
Drake ha scelto un modo originale per svelare titolo e data di uscita del nuovo progetto discografico. L’artista ha nascosto le informazioni in un’enorme scultura di ghiaccio posizionata in una piazza di Toronto. I fan, curiosi di conoscere i dettagli, hanno agevolato lo scioglimento del ghiaccio fino allo svelamento del messaggio. Ice Man uscirà venerdì 15 maggio. Il rapper ha documentato l’iniziativa con alcuni scatti condivisi sul suo profilo Instagram da oltre 140.000.000 di follower. Silenzio sugli altri dettagli del lavoro: dalla tracklist alla presenza di collaborazioni.
Al momento massimo riserbo anche sul possibile ritorno live. Nell’estate dello scorso anno Drake è stato protagonista del tour Some Special Shows 4 U, giunto anche in Italia con i quattro appuntamenti all’Unipol Forum di Assago. Non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere tutti i dettagli.
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Drake è tra gli artisti di maggior successo a livello mondiale. Nel corso degli anni il cantante ha influenzato la scena rap e non solo conquistando il favore del pubblico e della critica. L'artista ha all'attivo sette album al primo posto della classifica US Billboard 200, tra i più popolari troviamo Views, Scorpion e Certified Lover Boy. Per quanto riguarda i singoli, citiamo Headlines, Hotling Bling, Controlla, Fake Love, In My Feelings e Nokia.
Spazio anche alle collaborazioni: da Sicko Mode con Travis Scott a Mia con Bad Bunny (FOTO) passando per No Guidance con Chris Brown e Popstar con DJ Khaled. Inoltre, Drake vanta numerosi riconoscimenti, tra i quali cinque statuette ai Grammy Awards su cinquantasei nomination.
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