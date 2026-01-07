L'attore non è estraneo al mondo dei supereroi, avendo interpretato Bucky Barnes/Soldato d'Inverno in numerosi film Marvel, ma non è chiaro a chi presterà il volto nella prossima avventura del Cavaliere Oscuro, né se sarà un avversario o un alleato di Bruce Wayne

Sebastian Stan, una candidatura all'Oscar per The Apprentice, è in trattative per affiancare Robert Pattinson in The Batman 2 dei DC Studios.

Cosa sappiamo su The Batman 2

Le riprese dell'attesissimo sequel del supereroe, diretto da Matt Reeves, dovrebbero iniziare la prossima primavera, mentre l'uscita nelle sale cinematografiche è attualmente fissata per ottobre 2027 (The Batman, uscito nel marzo 2022, ha incassato 772 milioni di dollari al botteghino mondiale).

Scritta da Reeves e Mattson Tomlin, la pellicola ha recentemente aggiunto al cast Scarlett Johansson. Colin Farrell tornerà nei panni di Oz Cobb (Il Pinguino), Jeffrey Wright in quelli del Commissario James Gordon e Andy Serkis presterà nuovamente il volto ad Alfred Pennyworth. Sembra inoltre che anche Barry Keoghan tornerà a vestire i panni del Joker. "È stato un lungo viaggio, ma sono incredibilmente emozionato. Sono davvero orgoglioso della sceneggiatura che io e Mattson abbiamo scritto. L'abbiamo messa in una custodia segreta che ha letteralmente un lucchetto con un codice: tutto è ad alta sicurezza", ha dichiarato Reeves a Variety lo scorso settembre.

Se Sebastian Stan dovesse essere confermato, ritroverebbe alcuni suoi colleghi. Con Scarlett Johansson ha lavorato in diverse avventure degli Avengers, mentre con Robert Pattinson ha recitato nel film Netflix Le strade del male.