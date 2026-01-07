The Batman 2, Sebastian Stan potrebbe unirsi a Robert Pattinson (in un ruolo misterioso)Cinema
L'attore non è estraneo al mondo dei supereroi, avendo interpretato Bucky Barnes/Soldato d'Inverno in numerosi film Marvel, ma non è chiaro a chi presterà il volto nella prossima avventura del Cavaliere Oscuro, né se sarà un avversario o un alleato di Bruce Wayne
Sebastian Stan, una candidatura all'Oscar per The Apprentice, è in trattative per affiancare Robert Pattinson in The Batman 2 dei DC Studios.
Cosa sappiamo su The Batman 2
Sebastian Stan non è estraneo al mondo dei supereroi, avendo interpretato Bucky Barnes/Soldato d'Inverno in numerosi film Marvel, ma non è chiaro a chi presterà il volto nella prossima avventura del Cavaliere Oscuro, né se sarà un avversario o un alleato di Bruce Wayne.
Le riprese dell'attesissimo sequel del supereroe, diretto da Matt Reeves, dovrebbero iniziare la prossima primavera, mentre l'uscita nelle sale cinematografiche è attualmente fissata per ottobre 2027 (The Batman, uscito nel marzo 2022, ha incassato 772 milioni di dollari al botteghino mondiale).
Scritta da Reeves e Mattson Tomlin, la pellicola ha recentemente aggiunto al cast Scarlett Johansson. Colin Farrell tornerà nei panni di Oz Cobb (Il Pinguino), Jeffrey Wright in quelli del Commissario James Gordon e Andy Serkis presterà nuovamente il volto ad Alfred Pennyworth. Sembra inoltre che anche Barry Keoghan tornerà a vestire i panni del Joker. "È stato un lungo viaggio, ma sono incredibilmente emozionato. Sono davvero orgoglioso della sceneggiatura che io e Mattson abbiamo scritto. L'abbiamo messa in una custodia segreta che ha letteralmente un lucchetto con un codice: tutto è ad alta sicurezza", ha dichiarato Reeves a Variety lo scorso settembre.
Se Sebastian Stan dovesse essere confermato, ritroverebbe alcuni suoi colleghi. Con Scarlett Johansson ha lavorato in diverse avventure degli Avengers, mentre con Robert Pattinson ha recitato nel film Netflix Le strade del male.
La carriera di Sebastian Stan
Nato a Costanza, in Romania, nel 1982, Sebastian Stan si trasferisce prima in Austria e poi negli Stati Uniti, dove studia recitazione alla Rutgers University.
La sua carriera inizia nei primi anni Duemila con piccoli ruoli in serie televisive e film indipendenti. La vera svolta arriva nel 2011 quando entra nel Marvel Cinematic Universe interpretando Bucky Barnes, l’amico d’infanzia di Steve Rogers in Captain America: Il primo Vendicatore. Il personaggio evolve nel tempo fino a diventare il tormentato Winter Soldier, ruolo che rende Stan una star internazionale e gli permette di mostrare una notevole profondità emotiva all’interno di un franchise mainstream. Il successo prosegue con numerosi film Marvel e con la serie Disney+ The Falcon and the Winter Soldier.
Parallelamente, Stan costruisce una carriera solida nel cinema d’autore, scegliendo ruoli spesso rischiosi e lontani dall’immagine del supereroe. Spiccano le sue interpretazioni in Tonya, dove veste i panni di Jeff Gillooly, e in Fresh, Le strade del male e A Different Man, che confermano la sua capacità di trasformazione fisica e psicologica. Nel 2022 ottiene grande riconoscimento critico per Pam & Tommy, miniserie che gli vale una candidatura agli Emmy e ai Golden Globe.
Nel 2024 vince l'Orso d'argento e il Golden Globe per A Different Man, e viene candidato all'Oscar per il ruolo di un giovane Donald Trump in The Apprentice - Alle origini di Trump.