L'esorcista, Scarlett Johansson star del nuovo film

La star di "Jurassic World" si metterà alla prova col primo horror della sua carriera. La nuova scrittura di Flanagan sarà un racconto moderno e diverso dagli altri titoli della saga basata sul romanzo di William Peter Blatty
Prossimamente al cinema arriverà un nuovo adattamento de L'esorcista, un lungometraggio caratterizzato dal tocco d'autore di Mike Flanagan, uno dei filmaker più attivi in campo horror sia per quanto riguarda i film che le serie televisive.
L'autore di Oculus - Il riflesso del male, Doctor Sleep ma anche di The Haunting of Hill House e Midnight Mass, che del nuovo L'esorcista firmerà regia e sceneggiatura, avrà a disposizione sul set Scarlett Johansson, la star hollywoodiana due volte candidata all'Oscar che in questa stagione è stata protagonista del successo di Jurassic World - La rinascita.
"Non potrei essere più felice di averla nel cast", ha dichiarato Flanagan che, in questa stagione ha firmato l'acclamato The Life of Chuck, con protagonista Tom Hiddleston.
Un film per rilanciare la saga
Scarlett Johansson sarà la star del nuovo progetto su L'Esorcista, che per ora ha un titolo provvisorio, lo comunica Deadline che in esclusiva ha dato i dettagli della nuova produzione di Flanagan targata Universal Pictures e Blumhouse.
La testata statunitense ha riferito che la produzione ha messo in lista grandi nomi per questa produzione che dovrebbe rilanciare il successo della saga avviata sul grande schermo con L'esorcista di William Friedkin del 1973. Vale a dire: un nuovo film con una diva di richiamo e un autore che con l'horror ha sempre dato il meglio di se.
Flanagan, che si è assunto la responsabilità di dare nuova linfa al franchise penalizzato dai risultati de L'esorcista - Il credente del 2023, farà un racconto moderno partendo dalla storia originale.
Il suo fim punterà sulle paure profonde dei personaggi, non tanto sull'horror puro visivo. Possiamo, dunque, aspettarci un racconto raffinato che toccherà forse registri e linguaggi diversi.
Scarlett Johansson per la prima volta in un horror
L'esorcista enterà in produzione presto. Attualmente Mike Flanagn sta curando anche la post-produzione di Carrie, la serie televisiva basata sul romanzo di Stephen King realizzata per Amazon MGM Studios, che dovrebbe essere pronta al debutto nel 2026.
Scarlett Johansson, che con questo titolo aggiungerebbe alla sua lunghissima filmografia il primo horror della sua carriera, è invece reduce dalla stagione di promozione della sua opera prima, Eleanor the Great, presentata per la prima volta al Festival di Cannes.
Flanagan ha speso ottime parole sulla statunitense che ha dato prova di valore sia in pellicole d'autore che nei blockbuster.
"Scarlett è un'attrice brillante, le sue interpretazioni sono coinvolgenti e risultano sempre concrete e autentiche", ha detto Flanagan che ha dimostrato una spiccata sensibilità nel dirigere le donne sul set. Molte delle sue opere, tra cui Il gioco di Gerald, Hill House e La caduta della casa degli Usher, Ouija - L'origine del male, vedono la partecipazione di sua moglie, l'attrice americana Kate Siegel, sempre ottima nei panni dei personaggi scritti da Flanagan.
