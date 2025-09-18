The Life of Chuck, il film di Mike Flanagan con Tom Hiddleston in sala

La genesi del progetto di The Life of Chuck risale al luglio 2020, quando la Protozoa Pictures di Darren Aronofsky acquisì i diritti per un adattamento cinematografico. Solo nel maggio 2023 si è saputo che a realizzarlo sarebbe stato Mike Flanagan, con Tom Hiddleston e Mark Hamill nei ruoli principali.

Le riprese sono iniziate nell’ottobre 2023 in Alabama, durante lo sciopero SAG-AFTRA, e si sono concluse il 16 novembre dello stesso anno. Flanagan non si è limitato alla regia e alla sceneggiatura, ma ha curato anche il montaggio, mentre la fotografia è stata firmata da Eben Bolter e le musiche composte dai Newton Brothers, ossia John Andrew Grush e Taylor Newton Stewart.