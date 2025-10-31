The Conjuring, in lavorazione il prequel del film horror

La saga dei Warren si prepara a tornare sul grande schermo con un film che esplorerà gli anni giovanili della celebre coppia di investigatori del paranormale. I dettagli sul cast e sulla trama restano top secret ma il progetto segna l’inizio di una nuova fase per l’universo horror. L’enorme successo di Il Rito Finale ha spinto gli studios a rilanciare il franchise

La saga cinematografica del paranormale guidata da Ed e Lorraine Warren non è ancora giunta ai titoli di coda. Nonostante sia di recente distribuzione The Conjuring: Last Rites (TRAILER), presentato come capitolo finale, grazie all’enorme successo ottenuto al botteghino Warner Bros. e New Line Cinema hanno già avviato lo sviluppo di un nuovo progetto. Si tratta di un prequel ambientato prima delle indagini dei Warren. Che sia forse il segno dell’inizio di una nuova fase per l’universo del franchise?

Cosa sappiamo finora Il prequel è attualmente in fase di sviluppo e non sono stati ancora siglati accordi definitivi. La sceneggiatura sarà affidata a Ian Goldberg e Richard Naing, già autori dei precedenti film della saga, mentre il regista di cortometraggi Rodrigue Huart è in trattativa per dirigere il progetto. L’intento è di raccontare gli anni giovanili della coppia di investigatori del paranormale, il che probabilmente comporterà l’ingresso di nuovi attori nei ruoli di Ed e Lorraine Warren e dunque non è chiaro se Patrick Wilson e Vera Farmiga torneranno, anche solo per un cameo. Leggi anche The Conjuring, la serie tv sequel è ufficiale

Perché un prequel The Conjuring: Last Rites era stato presentato come l’ultimo capitolo della storia dei Warren. Tuttavia, il grande successo al botteghino, che ha superato ogni record precedente del franchise (che ha raggiunto un totale di quasi mezzo miliardo di dollari) ha convinto gli studios a non chiudere la saga ma a ricercare un nuovo punto di partenza. Il prequel permetterà di raccontare le origini delle indagini della coppia, ampliando l’universo narrativo e sfruttando il successo commerciale consolidato della serie. Tra le novità potrebbe esserci anche un cambio nella produzione: James Wan, creatore della saga e produttore storico, potrebbe non essere coinvolto come in passato. Al momento non è stata annunciata la data di uscita del prequel, né il cast completo o la conferma definitiva del regista. Non sono stati resi noti dettagli sul caso paranormale che verrà affrontato.