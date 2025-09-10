The Conjuring, la serie tv sequel è ufficiale

IL CONJURING UNIVERSE

La notizia è arrivata pochi giorni dopo l’uscita nelle sale del film The Conjuring – Il rito finale di Michael Chaves, il quarto della saga horror, che ha peraltro conquistato un enorme successo al botteghino con un incasso di oltre 194 milioni di dollari in tutto il mondo. Il primo episodio del Conjuring Universe, L’evocazione: The Conjuring, aveva debuttato nel 2013 con l’attore Patrick Wilson e l’attrice Vera Farmiga nei panni degli investigatori del paranormale Ed e Lorraine Warren. Dietro i personaggi si celano figure realmente esistite, cioè la coppia statunitense di demonologi e studiosi di fenomeni paranormali formata da Edward Warren Miney e Lorraine Rita Moran, che nel 1952 avevano fondato la New England Society for Psychic Research e che avevano inoltre creato nella loro abitazione un Museo dell’Occulto. I due avevano anche indagato su diversi casi di presunte attività soprannaturali, come l’infestazione di Amityville (spesso protagonista di pellicole cinematografiche), il poltergeist di Enfield e il processo ad Arne Cheyenne Johnson, che secondo Miney e Moran sarebbe stato vittima di possessione demoniaca. Nei cinema, nel 2016 era poi arrivato il sequel The Conjuring: Il caso Enfield, mentre nel 2021 era uscito il terzo capitolo The Conjuring: Per ordine del diavolo. La saga di quattro pellicole ha dato anche vita ad alcuni spin-off, rispettivamente i tre film della saga di Annabelle e i due film della saga di The Nun – La vocazione del male. Complessivamente, le pellicole hanno incassato quasi 2,5 miliardi di dollari in tutto il mondo. Ora il quarto film della saga, The Conjuring – Il rito finale, affronta il caso dell’infestazione di Smurl. Negli anni Ottanta, i veri Warren si erano infatti occupati di una presunta casa infestata dai demoni a West Pittston, in Pennsylvania. “James e io eravamo fermamente convinti che non avremmo realizzato un quarto film se non avessimo ritenuto che potesse essere un degno successore dell'universo che avevamo costruito. Non lo avremmo fatto se non avessimo amato la storia e il viaggio che i Warren stavano intraprendendo, e il tutto era sostenuto da una forte cornice emotiva. Non dover realizzare un sequel ti dà l'opportunità di ambientarti e di assicurarti che la sceneggiatura sia grandiosa”, ha dichiarato il produttore Peter Safran in un’intervista esclusiva a Rolling Stone. “Uno degli argomenti ricorrenti di cui Michael Chaves e io parlavamo era la necessità di realizzare un film che non solo spaventasse a morte la gente, ma che la commuovesse fino alle lacrime con una vera emozione”. Per l’ultimo capitolo, “Ed e Lorraine sono nelle ultime fasi del loro viaggio come investigatori del paranormale. Stanno entrambi pensando di smettere, perché Ed non sta bene. E queste esperienze hanno un impatto enorme su Lorraine. Crescendo, credo che si rendano conto che probabilmente hanno bisogno di prendersi cura di se stessi, piuttosto che concentrarsi esclusivamente sulla cura di chi è nel bisogno. Purtroppo, per loro, a causa della loro innata bontà, non riescono a farne a meno. Se c'è qualcuno che ha bisogno, vogliono essere lì per aiutare, e così si uniscono alla famiglia Smurl”.