The Conjuring - Il Rito Finale, tutto sul film horror da oggi in sala

The Conjuring - Il Rito Finale, tutto sull'ultimo film horror sui Warren da oggi al cinema
Introduzione
Arriva al cinema a partire da oggi, giovedì 4 settembre 2025, l’attesissimo film horror The Conjuring - Il Rito Finale, che si pone come l’epilogo della saga sui Warren.
Il percorso cinematografico inaugurato nel 2013 da James Wan (a cui è poi subentrato come regista Michael Chaves a partire dal terzo film della serie cinematografica) arriva così alla sua conclusione. Con The Conjuring - Il Rito Finale, distribuito da Warner Bros. Pictures e in uscita oggi, si chiude la storia dei celebri investigatori del paranormale Ed e Lorraine Warren. Un viaggio che ha portato sul grande schermo paure collettive, atmosfere gotiche e, al tempo stesso, risultati da record al botteghino.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere su The Conjuring - Il Rito Finale, di cui nel frattempo potete guardare il trailer ufficiale nel video che trovate in alto, nella clip posta in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
Un universo di incubi e successo al box office
Dal primo capitolo fino a quello conclusivo The Conjuring - Il Rito Finale che esce oggi (giovedì 4 settembre 2025), la saga di The Conjuring ha saputo trasformare presunte testimonianze di fenomeni paranormali in un linguaggio cinematografico capace di coinvolgere il pubblico globale. Con The Conjuring - Il Rito Finale si giunge al quarto episodio della linea principale, basato su un’ultima indagine che Ed e Lorraine avrebbero condotto negli anni ’80 nella casa della famiglia Smurl. Sullo schermo i due demonologi hanno avuto i volti costanti di Patrick Wilson e Vera Farmiga, ormai indissolubilmente legati a questi ruoli.
Regia e produzione
Alla regia del film The Conjuring - Il Rito Finale torna Michael Chaves, già subentrato a James Wan con il terzo film.
Wan, pur non più dietro la macchina da presa, resta figura centrale come produttore e come ideatore dell’intero universo narrativo, lo stesso che ha dato vita ad altri marchi horror di successo come Saw e Insidious.
Il cast
I grandi protagonisti di The Conjuring - Il Rito Finale sono ancora una volta Vera Farmiga, nei panni di Lorraine Warren, e Patrick Wilson nel ruolo di Ed Warren.
L’attrice statunitense Vera Farmiga ha dato volto e sensibilità a Lorraine Warren in tutta la saga di The Conjuring. La sua interpretazione, intensa e delicata, ha contribuito a rendere il personaggio credibile e profondamente umano, bilanciando il lato mistico della medium con quello della moglie e madre.
Patrick Wilson ha interpretato Ed Warren, portando sullo schermo il coraggio e la fermezza del celebre demonologo. Con la sua recitazione ha saputo mostrare non solo la determinazione professionale del personaggio, ma anche il legame affettivo con Lorraine, elemento centrale dell’intera saga.
Il cast di The Conjuring - Il Rito Finale si arricchisce con nuovi ingressi: Mia Tomlinson veste i panni di Judy Warren, la figlia dei protagonisti, accompagnata da Ben Hardy nel ruolo del suo fidanzato Tony Spera.
Tornano invece volti familiari come Steve Coulter, ancora una volta nei panni di Padre Gordon. Accanto a loro figurano Rebecca Calder, Elliot Cowan, Kíla Lord Cassidy, Beau Gadsdon, John Brotherton e Shannon Kook.
Aspetti tecnici
Dal punto di vista tecnico, il film The Conjuring - Il Rito Finale si distingue per un impianto visivo che rievoca i classici dell’orrore.
Dietro le quinte hanno lavorato il direttore della fotografia Eli Born, lo scenografo John Frankish, i montatori Elliot Greenberg e Gregory Plotkin, il supervisore agli effetti visivi Scott Edelstein, il produttore di effetti digitali Eric Bruneau e il costumista Graham Churchyard. Le atmosfere sonore portano la firma del compositore Benjamin Wallfisch.
La costruzione di una saga e i suoi spin-off
The Conjuring - Il Rito Finale è l’epilogo di una saga cinematografica horror che è iniziata più di dieci anni fa.
Il 2013 ha segnato l’inizio dell’epopea, con The Conjuring - L’evocazione, il film che ha definito un nuovo standard per il genere, privilegiando il realismo e l’aderenza a casi ispirati a testimonianze. Il successo fu immediato e spinse alla realizzazione di The Conjuring - Il caso Enfield nel 2016 e The Conjuring - Per ordine del diavolo nel 2021. Con questi capitoli la saga si consolidò al punto da spingere altri studi a riconsiderare il genere horror, investendo risorse più consistenti e concedendo maggiore libertà creativa ai registi.
L’universo di The Conjuring si è poi ampliato con diversi spin-off: la trilogia dedicata ad Annabelle (2014, 2017 e 2019) e i due capitoli su The Nun (2018 e 2023). A completare il quadro, La Llorona - Le lacrime del male del 2019, che segnò proprio l’esordio alla regia di Michael Chaves.
Ed e Lorraine Warren: i veri protagonisti
In The Conjuring - Il Rito Finale, a essere ancora una volta i veri protagonisti sono Ed e Lorraine Warren.
Ma chi sono questi due personaggi così amati dai fan dell’orrore? Non si tratta soltanto di personaggi: dietro questi personaggi cinematografici (rispettivamente interpretati dagli attori Patrick Wilson e Vera Farmiga), infatti, ci sono persone realmente esistite. Edward Warren Miney (nato a Bridgeport il 7 settembre 1926 e scomparso a Monroe il 23 agosto 2006) e Lorraine Rita Moran (nata anch’essa a Bridgeport il 31 gennaio 1927 e morta a Monroe il 18 aprile 2019) sono stati una coppia statunitense celebre come demonologi, studiosi di fenomeni paranormali e autori di numerosi testi sull’argomento. Nel 1952 fondarono la New England Society for Psychic Research e, all’interno della loro abitazione, crearono un Museo dell’Occulto. Nel corso della loro carriera si dedicarono a indagini su molteplici casi di presunte attività sovrannaturali, tra cui quello legato alla famigerata casa di Amityville.
Tra gli anni ’70 e i primi anni ’90, Ed e Lorraine Warren conquistarono notorietà come coppia di investigatori del paranormale. Tra i casi a cui rimasero associati spiccano l’infestazione di Amityville a New York, il poltergeist di Enfield in Inghilterra e il processo ad Arne Cheyenne Johnson, da loro descritto come vittima di possessione demoniaca.
Lorraine Warren legata alla saga cinematografica di The Conjuring
Lorraine, anche dopo la morte del marito, continuò a portare avanti le attività fino al 2019, anno della sua scomparsa. Per decenni gestì un museo dedicato agli oggetti legati alle loro indagini, tra cui la famigerata bambola Annabelle. In un colloquio con i produttori di The Conjuring, la donna ricordò l’origine del suo “dono”: “Intorno ai sette anni cominciai a vedere luci intorno alle persone” disse, “fu allora che compresi di poter comunicare con loro”.
Nonostante la fama, i Warren furono spesso accusati di mancanza di credibilità o addirittura di inventare episodi per alimentare il mito. Ed morì nel 2006, a 79 anni, mentre Lorraine si spense nel 2019 a 92 anni.
Lorraine in persona ha fatto anche un cameo nel film The Conjuring - L'evocazione del 2013, il film capostipite della saga, diretto da James Wan.
L’ultimo capitolo: The Conjuring - Il Rito Finale
The Conjuring - Il Rito Finale riprende la narrazione cinque anni dopo gli eventi raccontati nel terzo film. I Warren, ormai ritirati dalle indagini paranormali per dedicarsi ad altre attività, non intendono tornare al loro vecchio mestiere. Tuttavia, un nuovo caso li trascina nuovamente nel cuore dell’oscurità.
La vicenda riguarda la casa di Janet e Jack Smurl, luogo segnato da presenze che sfidano ogni spiegazione razionale. Per Ed e Lorraine sarà l’ultima, inevitabile indagine, quella che chiuderà un ciclo di esperienze estreme e segnerà l’epilogo di una saga che ha ridefinito il cinema horror contemporaneo.