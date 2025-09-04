The Conjuring - Il Rito Finale, tutto sul film horror da oggi in sala

I grandi protagonisti di The Conjuring - Il Rito Finale sono ancora una volta Vera Farmiga, nei panni di Lorraine Warren, e Patrick Wilson nel ruolo di Ed Warren.

L’attrice statunitense Vera Farmiga ha dato volto e sensibilità a Lorraine Warren in tutta la saga di The Conjuring. La sua interpretazione, intensa e delicata, ha contribuito a rendere il personaggio credibile e profondamente umano, bilanciando il lato mistico della medium con quello della moglie e madre.

Patrick Wilson ha interpretato Ed Warren, portando sullo schermo il coraggio e la fermezza del celebre demonologo. Con la sua recitazione ha saputo mostrare non solo la determinazione professionale del personaggio, ma anche il legame affettivo con Lorraine, elemento centrale dell’intera saga.

Il cast di The Conjuring - Il Rito Finale si arricchisce con nuovi ingressi: Mia Tomlinson veste i panni di Judy Warren, la figlia dei protagonisti, accompagnata da Ben Hardy nel ruolo del suo fidanzato Tony Spera.

Tornano invece volti familiari come Steve Coulter, ancora una volta nei panni di Padre Gordon. Accanto a loro figurano Rebecca Calder, Elliot Cowan, Kíla Lord Cassidy, Beau Gadsdon, John Brotherton e Shannon Kook.