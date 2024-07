The Conjuring 4, svelata la data di uscita dell'ultimo film della saga

Il gran finale dell’epopea dell’orrore è previsto per l’autunno 2025. Warner Bros. ha fissato l’uscita dell’ultimo atto del franchise da 2 miliardi di dollari nelle sale e in Imax per il 5 settembre 2025

È stata finalmente svelata la dara in cui vedremo al cinema The Conjuring 4, l'ultimo film della saga horror apprezzata in tutto il mondo.



Il quarto e ultimo capitolo, ancora senza titolo, della serie horror sovrannaturale arriva mentre l'universo di The Conjuring di Warner Bros. e New Line si è espanso includendo titoli prequel, sequel e spin-off come The Nun, Annabelle e The Curse of La Llorona.



Il gran finale dell’epopea dell’orrore è previsto per l’autunno 2025. Warner Bros. ha fissato l’uscita dell’ultimo atto del franchise da 2 miliardi di dollari nelle sale e in Imax per il 5 settembre 2025.



Diretto da James Wan e prodotto da Peter Safran, The Conjuring del 2013 è stato il capostipite del franchise, seguendo gli investigatori del paranormale Ed e Lorraine Warren (rispettivamente interpretati da Patrick Wilson e Vera Farmiga) mentre aiutano una famiglia terrorizzata da una presenza oscura nella loro fattoria.