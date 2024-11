Agatha All Along, Taylor Swift è stata un'ispirazione per la serie

L'ideatrice dello show Jac Schaeffer ha rivelato in che modo la cantautrice americana l'ha aiutata nella fase creativa. Nessun brano di Swift, tuttavia, figura nella colonna sonora della serie



Agatha All Along è ancora in cima alle preferenze del pubblico di Disney + e, anche se la piattaforma di streaming ha trasmesso lo scorso 31 ottobre gli ultimi episodi, il dibattito sullo show con protagonista la Kathryn Hahn nei panni della strega Agatha Harkness è ancora caldissimo.

La serie, un prodotto in linea con lo spirito della spooky season, ha raccolto consensi da parte del pubblico per varie ragioni, tra queste l'aspetto musicale, molto presente nelle varie puntate.

La musica è stata una vera ispirazione, un punto di riferimento per la scrittura, confermano i realizzatori.

Tra le ispirazioni di Jac Schaeffer, ideatrice e showrunner, c'è anche Taylor Swift.

La musica della cantautrice dei record, anche se non è presente nella colonna sonora della serie è stata d'aiuto in un altro senso.

“Swift è una storyteller molto stimolante” Taylor Swift e il suo modo di mettere in musica le sue storie sono state una fortissima ispirazione per Jac Schaeffer, la creatrice di Agatha All Along e anche di WandaVision, di cui Agatha All Along è un sequel/spin-off (TUTTO SULLA SERIE).

Schaeffer ha ammesso che lo spirito dello storytelling che caratterizza l'opera integrale di Taylor Swift - aspetto messo in evidenza soprattutto nel The Eras Tour - è finito anche nella serie televisiva Disney.

“Ascolto molto Taylor Swift quando sto scrivendo, è una narratrice molto stimolante”, ha detto la showrunner a Decider. “Le sue canzoni mi fanno venire voglia di scrivere, sono una specie di stimolo per la scrittura”, ha ammesso la sceneggiatrice statunitense.

Nonostante la passione per Swift da parte dell'ideatrice di Agatha All Along, nessuna delle sue popolarissime canzoni è entrata a far parte della colonna sonora dello show che, però, è vibrante e gioiosa proprio come alcuni dei maggiori successi della cantante di Cruel Summer.

La musica e le scenografie erano già state indicate prima dell'uscita della serie in streaming come alcuni degli aspetti chiave del titolo, quelli che avrebbero catturato immediatamente l'attenzione del pubblico.

In effetti, La ballata della strada delle streghe (brano che in originale è The Ballad of the Witches’ Road), si è imposta come un successo fin dal suo debutto.

Il successo de La Ballata della strada delle streghe Non c'è solo Taylor Swift tra gli ascolti musicali dei realizzatori dello show.

A Jac Schaeffer piacciono molto anche le canzoni delle Haim, tre sorelle che hanno qualcosa di stregonesco, secondo lei.

Sempre molto misteriosa la musica di Bjork, artista favorita della protagonista della serie, Kathyn Hahn, anche questa finita nelle playlist della fase creativa di Agatha All Along.

Per la storia d'amore tra la protagonista e Rio Vidal (il personaggio interpretato da Aubrey Plaza), invece, è stato d'aiuto il repertorio delle BoyGenius, il supergruppo composto da Julien Baker, Phoebe Bridgers e Lucy Dacus.

Le musiche in Agatha All Along hanno un ruolo importantissimo (lo stesso titolo della serie ha origine da una canzone contenuta in WandaVision).

Orecchiabili e accattivanti, le canzoni, che fanno andare avanti la narrazione come nella migliore tradizione dei prodotti Disney, sono frutto di composizioni originali realizzate proprio per questo prodotto.

La ballata della strada delle streghe, già un cult sui social media, da Instagram a TikTok, è stata realizzata Robert Lopez e Kristen Anderson-Lopez, il duo che ha già lavorato insieme alle canzoni di WandaVision e che ha firmato brani per altri grandi successi. La loro Let it Go, contenuta in Frozen - Il regno del ghiaccio, è stata premiata con l'Oscar nel 2013. approfondimento Deadpool & Wolverine, Bye Bye Bye e Dancepool spopolano sui social

